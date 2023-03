Los inspectores de Trabajo realizarán visitas sorpresa a 3.000 compañías que no han respondido a la exigencia de implantar un plan de igualdad.

Desde hace un año es obligatorio que las compañías de más de 50 trabajadores cuenten con un plan de igualdad. La Inspección de Trabajo va a priorizar ahora el control de la igualdad de género en las empresas y se ha propuesto inspeccionar aquellas que no han respondido al requerimiento de implantar medidas que no discriminen laboralmente a las mujeres.

El Real Decreto-Ley 6/2019 para la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo establece la obligación para las sociedades de elaborar y aplicar estos planes, que promueven la igualdad en cuanto a la retribución, promoción o presencia femenina en puestos directivos, en función de su tamaño.

Así, en marzo de 2020 estas medidas eran obligatorias para las empresas de más de 150 trabajadores, en 2021 para las de más de 100 empleados y desde el año pasado para las que tengan 50 o más trabajadores.

En España había, al cierre de 2021, algo más de 1,4 millones de empresas y de ellas 30.056 tenían más de 50 trabajadores (el 2%) pero en ellas trabajan 8,4 millones de asalariados (el 58%). Son estas compañías las que están obligadas por ley a contar ya con un plan de igualdad.

Lo incumplen el 76% de las empresas

De las 30.056 empresas españolas que, por el hecho de tener más de 50 trabajadores están obligadas a cumplir los planes de igualdad desde que entró en vigor la nueva ley en marzo del año pasado, solo 7.889 lo tienen en vigor y otras 2.500 se encuentran todavía en fase de negociación, según la información disponible en el registro de convenios colectivos.

Es decir, coincidiendo con este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, solo un 24% de las compañías que deben disponer de un plan de igualdad lo tienen activo y un 7,7% más lo está negociando, lo que demuestra que un 31,7% de empresas, al menos, están implicadas en cumplir la ley.

Un 76%, por lo tanto, no lo tiene activo y un 69% (21.935 compañías) ni siquiera lo ha puesto en marcha y está incumpliendo la norma.

Visita sorpresa a 3.000 compañías

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, la Inspección de Trabajo ha detectado como falta más grave que alrededor de 3.000 de estas compañías ni siquiera han respondido al requerimiento que les ha remitido el Ministerio en el último año para que implanten un plan de igualdad.

Por ello, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha colocado a este segmento de empresas como el siguiente objetivo de la Inspección de Trabajo, tras ser requeridas en el último año, según las mismas fuentes.

En algunas de estas compañías alegan que la razón del retraso es que en las empresas más pequeñas no hay representación sindical con quien negociar la hoja de ruta de género.

Entre las grandes corporaciones que han aprobado recientemente su plan de igualdad hay algunas del Ibex como el Banco Santander, que lo firmó el pasado 31 de enero, después de comenzar las negociaciones en marzo del año pasado, cuando ya hacía un año que lo tenía que tener actualizado, al tratarse de una compañía de más de 150 trabajadores.

Que no se ha desatendido el requerimiento

En este contexto, los expertos recomiendan iniciar la negociación del plan de igualdad, constituyendo la comisión negociadora o, cuando no sea posible, documentando cualquier intento de convocatoria a los sindicatos. Este escenario no eximirá a la empresa de sus obligaciones, pero permitirá acreditar que no se ha desatendido completamente la obligación y minimizar así el importe de las posibles sanciones.

Algunas empresas se quejan de que, en muchos casos, no tienen ni recursos ni tiempo para desarrollar un plan de igualdad. Según algunas consultoras, para empresas de entre 25 a 50 empleados el coste es de 826 euros al año e incluye la vista y presentación del proyecto, diagnóstico de igualdad, auditoría retributiva, registro salarial y propuesta de plan de acción.

De 51 a 100 empleados el precio asciende a 1.138 euros al ejercicio, y de entre 101 a 200 a 1.548 euros al año.

No se discrimina laboralmente a la mujer

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a ECD que dentro del contenido mínimo de un plan de igualdad debe recogerse el informe del diagnóstico de la situación.

Es un paso previo al diseño del plan y tiene que recoger estudios y conclusiones de cómo la empresa hace sus procesos de selección y contratación; cómo promociona a sus trabajadores; si sus empleados pueden conciliar la vida profesional y personal; determinar si las mujeres están infrarrepresentadas; el esquema salarial; si la formación es equitativa, o si existe prevención del acoso sexual.

Esta parte del diagnóstico también se debe negociar, si bien suelen ser las empresas -que a su vez en muchas ocasiones encargan este trabajo externamente- las que realizan la propuesta para la negociación.

Que hombres y mujeres cobren lo mismo

La auditoría salarial es una de las partes más importantes del plan y tiene como objetivo medir la brecha de género. Consiste en una valoración de los puestos de trabajo mediante una serie de factores cuantificables que permiten comparar los puestos entre sí, aunque contemplen tareas completamente diferentes.

El resultado es una puntuación para cada uno de ellos con el objetivo final de que los puestos con igual valor tengan la misma remuneración. Hay que destacar que, con relativa frecuencia, los puestos tradicionalmente femeninos tienen una remuneración menor que los tradicionalmente masculinos, aunque el valor sea el mismo.

Sanciones de hasta 225.000 euros

De esta forma, aquellas empresas que no cumplan con la obligación de implantar un plan de igualdad o realizar un registro salarial pueden incurrir en una multa grave o muy grave, recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Así, se puede considerar infracción grave cuando no se estén llevando a cabo en la empresa las medidas o acciones correctivas que se hayan programado, el contenido del plan no sea el idóneo, la fase de diagnóstico no se haya negociado correctamente o se haya recurrido a una representación sindical no representativa del convenio colectivo de la empresa.

Las sanciones económicas por infracciones graves van desde los 751 euros a los 7.500. Mientras que por una infracción muy grave (no elaborar un plan de igualdad ni haber comenzado a hacerlo) la sanción va de los 7.501 euros a los 225.018 en los casos más flagrantes. Son multas que, dependiendo del tamaño y actividad de la empresa, pueden ser significativas.

Estas multas son compatibles con otro tipo de sanciones adicionales según sea el grado del incumplimiento empresarial. Podría ser el caso de la pérdida automática, de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas, bonificaciones u otros beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo.