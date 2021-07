La llegada de turistas franceses y alemanes se frena por los datos de la quinta ola

La quinta ola de la pandemia es un hecho. En tres semanas, la incidencia del covid acumulada a 15 días de España ha pasado de 92 a 346 casos por 100.000 habitantes y los nuevos contagios son, a fecha de 12 de junio, 11.310 frente a los poco más de 3.000 del 28 de junio.

Con todo, España está en riesgo extremo, con una incidencia por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En Europa, solo Portugal, Chipre y los territorios franceses de ultramar tienen riesgo extremo. Esto hace que países que son importantes emisores de turistas a España como Francia o Alemania prevengan a sus nacionales de la situación en la Península y las islas y recomienden no viajar al país.

El pasado jueves, el ejecutivo de Macron se pronunciaba recomendando no viajar a España por la alta tasa de contagios y abría la caja de pandora. Horas después, el ministro de sanidad belga, Frank Vandenbroucke, pedía a los no vacunados no acudir a las zonas de gran incidencia de la Península como Cataluña. Turoperadores del país cancelaron sus viajes a España.

Alemania ha sido el último país europeo en desaconsejar viajar a España por la alta incidencia de la enfermedad. El pasado viernes, el Gobierno de Merkel decretaba que toda España entraba en la lista de zonas de riesgo.

En las calles y en las playas de españolas no parece haber cundido la recomendación. Los hosteleros no han notado (aún) una caída de turistas. Fernando Roldán es francés y vienen a España "a ver a la familia en Madrid y a pasar unos días en la playa en Rosas". El aviso de Macron no parece haberle convencido de no venir, al igual que a sus vecinos galos del pueblo de la Costa Brava, los cuales han bajado a sus segundas residencias.

Cancelación de nuevos viajes

Sin embargo, los que no habían decidido aún venir están optando por otros destinos. Jorge Marichal presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) se lamenta de que "los malos datos hacen que la quinta ola frene el número de reservas de turistas que venían a España".

El hostelero señala que esta tendencia se está dando sobre todo "en franceses y en menor medida en los alemanes". Ambos públicos son los dos mercados turísticos más importantes para España en 2021 tras la extinción del viajero británico en la pandemia debido a las cuarentenas impuestas por el Gobierno de Boris Johnson.

La noticia es un jarro de agua fría, ya que "las reservas (de estos grupos nacionales) se venían produciendo de forma estable hasta hace una semana". No parece que en los próximos días la situación se revierta. Clement Beaune, secretario de Estados francés para asuntos europeos, apuntó en Twitter que su país pediría una prueba con 24 horas de antigüedad para los viajeros que entren al país desde España o Portugal y añadió que "se aumentará la vigilancia".

"La pandemia ha variado, los criterios no deben ser ahora los mismos que hace un año y medio. Ahora tenemos la vacunación y desde Europa se está permitiendo que las personas vacunadas tengan cierta movilidad y puedan viajar en el ámbito de la Unión Europea, usando mecanismos como el pasaporte sanitario", argumentan desde CEHAT.

El sector hotelero pide "responsabilidad" y trabajar para "ganar confianza y que esta, una vez pasados los primeros días de la ola podemos empezar a recibir reservas y consolidar lo que queda por delante". Son optimistas, y señalan que a pesar del alza de los contagios, la virulencia del covid "respecto a la mortalidad e ingreso en uci, ha bajado considerablemente".