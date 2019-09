Mahou-San Miguel se desmarca de los actos independentistas en las Fiestas de Gràcia que patrocinó

La Fiesta Mayor de Gràcia es uno de los eventos más destacados del verano en Barcelona. La empresa cervecera Mahou-San Miguel es la patrocinadora oficial de este evento desde 2015.

Un patrocinio que este año le ha jugado una mala pasada. Durante la celebración de este evento cultural, se organizó un acto independentista con símbolos separatistas. En este encuentro, un grupo de personas subidas en un escenario alrededor de una mesa, compartían opiniones delante un numeroso grupo de personas que les escuchaban con atención.

En el mismo escenario de dicho acto, se podía ver claramente la publicidad de la empresa cervecera a la izquierda de los conferenciantes. De hecho, es el único patrocinio que aparece.

Al otro lado del tablado, se pueden diferenciar los logos de la Generalitat de Catalunya, Diputació Barcelona y la Festa de Gràcia. En la parte superior del mismo se han colocado tres grandes lazos amarillos.

La polémica en redes

Un individuo que disfrutaba de estas fiestas pasó por la plaza en la que se estaba celebrando el acto independentista, sacó el móvil y publicó en Twitter dos fotografías junto al siguiente texto: “Hoy en BCN la cerveza San Miguel patrocinando actividades separatistas. Así nos va”.

Captura de pantalla del hilo de Twitter.

Los internautas de la red social comenzaron a interactuar rápidamente compartiendo la publicación en sus cuentas personales. Ante la situación, la cuenta oficial de la empresa afectada contestó lo siguiente: “Cervezas San Miguel es patrocinadora oficial de la Fiesta Mayor de Gràcia. Nuestra marca no se posiciona en temas políticos ni ideológicos. Un saludo.”

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por tratar de calmar a los twitteros, éstos condenaron a la empresa por “patrocinar” un acto de lazos amarillos.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con la empresa cervecera Mahou para saber si emitirían un comunicado a la comisión de las Fiestas de Gràcia por utilizar el escenario que patrocinan para un acto como este o si por el contrario, eran conscientes.

Alberto Velasco, director de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, asegura a ECD que la empresa “no se posiciona en temas políticos ni ideológicos”.

Recalca que “la posición de la empresa es la que se ha trasladado y no vamos a hacer más comentarios al respecto. Si se han puesto en contacto con la comisión o no, no lo sé, pero se pongan o no, no vamos a trasladar más información”.

Mahou, patrocinador oficial

La empresa cervecera no es el primer año que patrocina las fiestas populares catalanes de verano. En enero de 2015, Mahou-San Miguel firmó un acuerdo con la Fundaciò Festa Major de Gràcia con duración de cinco años. Gracias a este contrato, Mahou se proclamaba como la empresa patrocinadora principal de este evento.

Una firma de intereses que contó con la presencia de Lluís Puig, director general de Cultura Popular; Carla Carbonell, presidente de la Fundació Festa Major de Gràcia; y Enrique Sánchez, director comercial de Hostelería de Mahou San Miguel.

Unas fiestas populares que comenzaron el jueves 15 y terminaron el miércoles 21 de agosto. Durante estos días, las calles del barrio catalán estuvieron abarrotadas de personas celebrando este festejo.

La principal atracción de esta celebración cultural son los adornos que se pueden ver por el barrio de Gràcia. Una novedad de este año es la lectura de un “pregón inclusivo” a cargo del equipo de jugadoras de baloncesto olímpicas con inteligencia límite. Estas mujeres obtuvieron la medalla de los Special Olympics en Abu Dabi y Madrid.