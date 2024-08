Maniobras en Bruselas a espaldas de Iberia para que Air Europa acabe en manos de Air France

Un avión de Iberia y otro de Air Europa en las pistas del Aeropuerto de Barajas. Europa Press

Iberia ha confirmado que intentará comprar la portuguesa TAP tras el fracaso de la fusión con Air Europa. Una orden que se ha dado después de que directivos de la aerolínea de bandera española hayan conocido maniobras en Bruselas a sus espaldas para poner en bandeja a Air France la compra de la compañía propiedad de Globalia.

Aunque el principal objetivo de Iberia era Air Europa, la aerolínea TAP podría ser “interesante para nosotros”, reconoció hace unos días el consejero delegado de IAG, Luis Gallego. El directivo español considera que la consolidación es el mejor camino para estabilizar el sector.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las maniobras, Francia ha logrado el apoyo de Alemania para convencer a la UE del peligro de la fusión de las dos aerolíneas españolas por el negocio que concentran en el aeropuerto de Barajas y la necesidad de promover operaciones transfronterizas, como la que se daría con la compra de Air Europa por parte de Air France.

Air Europa, para Francia; ITA, para Alemania

Fuentes comunitarias explican a ECD el motivo de fondo de esa entente Francia-Alemania. Air France, en su momento, fue una de las competidoras para quedarse con ITA Airways (la antigua Alitalia) pero, en el último momento, el gobierno italiano cambió de postura.

Francia no estaba dispuesta a ceder en este conflicto y exigió que fuera Air France, y no la alemana Lufthansa -que también tenía necesidades de expandir su negocio en Latinoamérica-, quien se quedara con la italiana.

Finalmente, Alemania se quedó con ITA a cambio de renunciar por su situación actual de ‘digestión’ de la compra de ITA Airways a la fusión con Air Europa, despejando ahora el camino a la compañía francesa para pujar por la española.

Crear campeones panaeuropeos

De hecho, en la Comisión Europea defienden que la unión entre la principal aerolínea alemana y la italiana muestra que el sector aéreo se está replegando tras la pandemia y que es cuestión de tiempo que se creen “campeones paneuropeos”, algo que convence más a Bruselas, en lugar de “campeones nacionales”.

Para los funcionarios de la UE el peligro de fusionar a Iberia con Air Europa es el negocio que concentran desde España, algo que no sucede con la alternativa franco-holandesa y que ahora le pone en bandeja la compra de la compañía española.

Bruselas se lo pone en bandeja

Según las fuentes consultadas por ECD, el gran candidato de la UE es Air France-KLM, el gigante europeo que busca hacerse con Air Europa para mejorar sus conexiones con Latinoamérica desde París y Ámsterdam. Y cuenta con el impulso de la Comisión Europea.

Los argumentos de la UE en su respuesta a IAG evidencian esta preferencia. En Bruselas se ve con malos ojos que Iberia y Air Europa concentren su negocio de control de España, con un dominio del aeropuerto de Madrid y con una limitación en la competencia de los vuelos nacionales e internacionales del aeródromo.

Un escenario sobre el que IAG había abierto todas las posibilidades para lograr el encaje para el equipo de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, responsable de la política de Competencia en Bruselas. Pero no lo ha logrado.

Vestager aseguraba hace unas semanas que Air Europa e Iberia son “proveedores clave”, por no decir en exclusiva, “de conectividad entre España, el resto de Europa y Latinoamérica”. Un escenario que, sin mencionarse directamente, concluye que con KLM o Lufthansa no sucedería, según admiten a ECD fuentes comunitarias.

Conexiones de Europa con Latinoamérica

Air Europa aporta a Air France y KLM un gran atractivo en las conexiones de Europa con Latinoamérica.

Ese es el negocio que pretenden explotar desde sus aeropuertos en París y Ámsterdam. Y supone un golpe para IAG. El holding que lidera el español Luis Gallego vería cómo su principal competidor accede a uno de los negocios en los que ahora tiene ventaja.

Una de las claves que explicaba la toma de Air Europa por Iberia era precisamente evitar que cualquier otro rival, especialmente Air France, comprase la aerolínea de Globalia y disputase el dominio del ‘hub’ de Madrid y de las rutas a Latinoamérica.

La propia cúpula de IAG ha llegado a asegurar que la unión de Air France-KLM con Air Europa sería una catástrofe para el sector. Y todo apunta a ello.

Ahora, en el sector se tiene en cuenta que el paso atrás en la operación con Iberia ha dejado a Air Europa en el escaparate.

Macron salió al rescate de Air France

Hay que recordar también que, en plena pandemia de coronavirus, Francia se adelantó a salir al rescate de Air France, con una ayuda de 10.000 millones, ante la necesidad urgente de liquidez.

La ayuda estatal ascendió a 7.000 millones de euros: 4.000 millones fueron préstamos bancarios garantizados por el Estado en un 90%. Los otros 3.000 millones consistieron en préstamos directos excepcionales del Estado, en su calidad de accionista (posee el 14% de la aerolínea).

Dudas con la españolidad de IAG

No se pasa por alto que el Gobierno de Emmanuel Macron ya salió en defensa de su aerolínea de bandera, Air France, tras anunciarse por parte de Iberia la compra de Air Europa.

Desde entonces, Francia ha intensificado sus contactos diplomáticos con la Comisión Europea, a través de su embajada en Bruselas, para resucitar las dudas sobre la ‘españolidad’ de Iberia después del Brexit.

Air France, reforzada en su alianza con la holandesa KLM, ha venido desplegando toda una batería de contactos, a través de la embajada de Francia en Bruselas, para impulsar el ‘lobby’ que viene desarrollando en la capital europea.

Por todo ello, según las fuentes consultadas por ECD, la ofensiva de Air France tiene un fuerte calado político.

El mensaje que Air France ha trasladado a altos cargos de Competencia de la UE se apoya en la normativa comunitaria de transporte aéreo, que impide los vuelos internos dentro del espacio de la Unión a las compañías que no cuenten con una mayoría de capital comunitario. Por tanto, se le exige a IAG, como accionista de control, que el 51% de la propiedad sea europea.

Ofensiva sobre Barajas

Por si fuera poco, Francia también ha intensificado su ofensiva diplomática para intentar desmontar o, cuando menos, alterar la estabilidad del ‘hub’ que Iberia tiene en el aeropuerto de Barajas para sus vuelos internacionales.

Considera que, contribuyendo a alimentar la incertidumbre sobre la españolidad de Iberia, provocando que cale la idea de que se trata de una empresa extracomunitaria, las opciones de Air France para lanzar una ofensiva sobre Air Europa son mayores.

Globalia insiste en su viabilidad

Globalia, el holding a través del que controla la familia Hidalgo la aerolínea, recibió 475 millones del fondo creado por la SEPI para ayudar a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, del que ha devuelto 41,6 millones de euros de intereses.

El crédito SEPI de Air Europa consiste en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, que se deben abonar antes de 2026.

Globalia insiste, tras no fusionarse con Iberia, que su aerolínea tiene un proyecto con “solidez y viabilidad”. Destaca que tiene un “futuro sostenible”. No obstante, explica que no es “ajena a la inestabilidad que presentan determinados mercados ni tampoco a los retrasos en la entrega de nuevos aviones”.

En 2023, la aerolínea cerró con un beneficio de 165 millones de euros, una cifra que espera superar este año y con los que espera afrontar estos préstamos del Gobierno español.

Iberia bloqueó a Air France con Air Europa

Fuentes del sector recuerdan ahora a ECD que las maniobras de Francia son una “venganza” contra Iberia por la fallida compra de Air Europa.

Iberia, a través de su matriz IAG, bloqueó en 2019 una gran operación de la franco-holandesa Air France-KLM con quien iba a ser su socio en América Latina: Air Europa.

Air Europa había firmado un acuerdo de ‘joint venture’ con Air France-KLM para volar a América Latina. Lo hizo tras fracasar el pacto que había sellado previamente con Ryanair.

América Latina

La alianza con la franco-holandesa tenía el objetivo de mejorar las conexiones a través de vuelos directos entre Europa y América Latina, ampliar la oferta de ambas aerolíneas, y empezar a operar nuevas rutas.

La aerolínea propiedad de Globalia trataba de plantar cara a Iberia, que ahora ha tratado de hacerse con el 100% de su capital, después de que ésta anunciara un aumento de su oferta con Brasil, Ecuador, Colombia, México, Perú y Uruguay. Este movimiento convirtió a Iberia en la primera aerolínea en alcanzar el récord de 300 vuelos semanales entre España y Latinoamérica.

Con esta operación de compra, IAG se quitaba finalmente de encima a un competidor directo y eliminaba la posibilidad de que Air France pudiera pujar por ella.