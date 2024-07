Los mejores préstamos y créditos rápidos online: urgentes y sin papeleo - julio 2024

¿Estás buscando financiación de forma urgente? ¡Los préstamos rápidos son la herramienta que necesitas! Con ellos podrás darle solución a cualquier imprevisto económico de forma casi inmediata, ya que están diseñados para ser otorgados en cuestión de minutos después de realizada y aprobada su solicitud.

Una factura inesperada, una avería del coche, un viaje urgente, un gasto médico o del cole de los niños... todas estas son situaciones en las cuales tu economía familiar podría verse afectada y que suceden más a menudo de lo que nos gustaría.

Una forma de hacer frente a estos gastos inesperados son los préstamos rápidos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a diferencia de los préstamos otorgados por los bancos tradicionales, los préstamos rápidos online son de muy fácil acceso debido a sus bajos requisitos. Incluso existen entidades financieras dispuestas a conceder préstamos a personas con ASNEF.

Si quieres conocer todos los detalles sobre uno de los productos financieros más populares del mercado español y cómo acceder a él de una forma sencilla y segura, entonces continúa leyendo.

¿Qué son los préstamos rápidos?

Los préstamos rápidos podrían definirse como:

Un tipo de crédito al consumo que se concede por empresas no financieras de crédito o entidades financieras en un breve plazo, con un límite breve de devolución.

Los préstamos rápidos, como su propio nombre indica, son un tipo de producto financiero que se caracteriza por la rapidez de su gestión y concesión. Son ideales para aquellas situaciones en las que necesitamos liquidez de forma urgente.

Este tipo de financiación se ha vuelto cada vez más popular debido a su accesibilidad y flexibilidad. El proceso para su solicitud se realiza de forma totalmente online, ahorrándonos largas horas en las colas del banco y andar de un lado a otro con montones de documentos. Los requisitos para formalizar un préstamo rápido online suelen variar según las diferentes entidades financieras, aunque por lo general suelen ser muy sencillos.

Ahora con solo rellenar un formulario y esperar 15 minutos dispondrás de dinero para cualquier emergencia es unas condiciones inmejorables.

Características de los préstamos rápidos online

Los préstamos rápidos online, a pesar de que en principio funcionan como un préstamo normal al uso, tienen una serie de características que los definen y otorgan ciertas particularidades.

Si bien es importante familiarizarse con las condiciones en las que cada prestamista nos ofrece financiación, también lo es conocer el producto en profundidad para asegurarnos de que realmente es lo que estamos buscando.

Es por ello que hemos confeccionado un pequeño listado de las características fundamentales de los préstamos rápidos online:

La solicitud se realiza de forma totalmente en línea:

Una vez encuentres la oferta que más se adapte a tus necesidades serás redirigido a la página de la entidad financiera donde deberás rellenar un formulario con tus datos. Solo necesitas un dispositivo con conexión a internet.

Poca documentación y requisitos bajos:

Como ya habíamos mencionado, los requisitos y documentos son pocos. Esto es así para que todas las personas sean capaces de acceder al préstamo que necesitan. Eso sí, según tus condiciones también variarán las del préstamo. No es lo mismo solicitar uno con ASNEF y un alto nivel de endeudamiento que hacerlo con un historial crediticio impoluto.

Tramitación rápida de la solicitud:

Gracias a que los requisitos son mínimos, el volumen de información a analizar y tramitar no es demasiado elevado. Esto influye positivamente en la velocidad con la que las entidades financieras comunican a sus clientes su decisión sobre otorgar o no el monto solicitado.

Ingresos inmediatos:

Otra de las grandes características es la rapidez con la que es ingresado el préstamo a nuestra cuenta bancaria. Una vez recibimos una respuesta afirmativa del prestamista, por lo general, el dinero suele acreditarse pasados unos 10 o 15 minutos.

Montos más bajos:

Debido a todas las características antes mencionadas y al riesgo que asumen las empresas al prestar dinero con bajos requisitos, las cantidades son menores y los intereses un poco más altos. Aunque una vez más, esto dependerá de la entidad en la que solicitamos nuestro préstamo.

Es posible solicitarlos con ASNEF:

A diferencia de los bancos tradicionales, los préstamos rápidos online están disponibles a personas incluidas en listas de morosos, como el fichero de la ASNEF.

Disponibles para personas con situaciones económicas complejas:

La oferta de este tipo de préstamo es tan variada que incluso aquellas personas sin nómina o contrato laboral les es posible encontrar opciones de financiación.

Cómo solicitar un préstamo rápido online

El procedimiento para solicitar un préstamo rápido puede ser un verdadero caos si no se cuenta con experiencia. Primeramente, debemos hacer una búsqueda de los principales proveedores, luego estudiar las diferentes ofertas, compararlas y, por último, encontrar cuál es la mejor según nuestras necesidades. Podríamos decir que, sin lugar a dudas, se trata de una tarea faraónica.

Por suerte para nosotros, existe una solución: los comparadores de préstamos online. Estas plataformas facilitan enormemente el procedimiento de encontrar y comprar préstamos. El procedimiento general es ingresar a la web y rellenar un pequeño cuestionario, en el que mediante la introducción de los datos que se solicitan podremos filtrar aquellas ofertas que más se adaptan a nuestro estado financiero.

Una vez completado el cuestionario aparecerán una serie de entidades financieras y sus ofertas de préstamos rápidos online. Seleccionamos la que más nos interesa y seremos redirigidos a la web del prestamista donde rellenaremos un formulario, para luego esperar la decisión sobre si nos será o no concedido el préstamo.

Nosotros hemos realizado una pequeña investigación sobre cuál de estas plataformas ofrece realmente la mejor experiencia de usuario y cuáles cuentan con una buena seguridad para el tratamiento de nuestros datos personales. Una de las plataformas que más se destacan en el mercado español es Dinerio, en ella tendrás acceso a ofertas de préstamos rápidos online variadas y adaptables a cualquier situación financiera . Aunque si bien no es la única, sí cuenta con una serie de características que la hacen muy atractiva por encima de sus competidores.

Ventajas de los comparadores de préstamos

A modo de resumen te presentamos las razones por las cuales creemos que deberías utilizar un comparador de préstamos rápidos en línea:

Compara las ofertas desde un mismo lugar: Podrás realizar tu estudio de mercado desde una misma web, sin tener que estar yendo de pestaña en pestaña por el navegador, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

Podrás realizar tu estudio de mercado desde una misma web, sin tener que estar yendo de pestaña en pestaña por el navegador, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo. Puedes ver sólo las ofertas que sean relevantes para ti: Una vez completes el formulario aparecerán solo aquellos préstamos que realmente puedan adaptarse a tus condiciones financieras.

Una vez completes el formulario aparecerán solo aquellos préstamos que realmente puedan adaptarse a tus condiciones financieras. Solicitud al instante: Supongamos que ya encontraste el préstamo ideal, pues en este punto ya estás a un clic de distancia de formalizar tu solicitud.

Los mejores préstamos rápidos: julio 2024

1. Préstamos rápidos con Crezu

Crezu es una plataforma online donde podrás encontrar financiación rápida en forma de préstamos y micropréstamos. La plataforma pertenece a Fininity Ltd y, a través de su web, prestatarios y prestamistas pueden realizar una primera toma de contacto. Cuentan con una amplia base de clientes satisfechos en España que dan fe de su buen trabajo.

En su página es posible encontrar ofertas para todo tipo de situaciones financieras y el tiempo promedio de respuesta para conocer la decisión de aprobación es de solo 14 minutos. Además, su tasa de casos aprobados es del 94%.



2. Préstamos rápidos con Wandoo

Una plataforma de préstamos rápidos y un proceso de solicitud muy sencillo en comparación con sus competidores. Forma parte del grupo empresarial Wandoo Finance y su plataforma se encuentra disponible las 24 horas del día.

El monto base sobre el que trabajan son 1000 euros, aunque cuentan con una oferta de entrada de 300 euros y una Tasa Anual Equivalente del 0%. Eso sí, este primer préstamo debe ser devuelto a entre 7 y 35 días una vez acreditado el dinero en la cuenta del solicitante.

Además de contar con una web muy intuitiva y un diseño amigable con el usuario, tienen un sistema de prórrogas que resulta muy interesante para sus clientes.



3. Préstamos rápidos con Pezetita

Pezetita es una empresa de préstamos rápidos que, al igual que Crezu, pertenece al grupo empresarial estonio Fininity Ltd. Cuenta con una amplia variedad de licencias que le permiten operar con muchos proveedores diferentes. Según los datos que ofrecen en su web en, el 90% de sus clientes están satisfechos con su servicio.

Las cantidades que suelen manejar en sus préstamos van desde los 100 hasta los 10 000 euros y tienen un tiempo promedio de acreditación de 20 minutos. Aunque sus micropréstamos se otorgan con mucha más rapidez. En caso de necesitar un préstamo sin intereses, es posible conseguir uno si es la primera vez que usas sus servicios.

Los requisitos para solicitar un préstamo en Pezetita son bastante sencillos e incluso es posible pedir financiación estando en la ASNEF o RAI.



4. Préstamos rápidos con MoneyMan

En caso de que necesites un préstamo rápido, MoneyMan es una de las empresas que deberías tener en cuenta para encontrar la oferta ideal. Si es la primera vez que te dispones a solicitar un crédito con ellos, tienen una excelente oferta de entrada. Podrás recibir 300 euros a devolver en 31 días sin intereses ni comisiones.

MoneyMan opera tanto en España como en México y con más de 5000 opiniones cuenta con una valoración de 9.8/10, lo que nos habla claramente de la calidad de su servicio.

Al igual que Vivus cuentan con un sistema de niveles para fidelizar clientes y minimizar los riesgos para la propia empresa.



5. Préstamos rápidos con Credy

Credy es una empresa multinacional que se encuentra representada en América Latina, Europa e incluso Asia a lo largo de más de 15 países. Fue fundada en el año 2013 y a día de hoy es uno de los “pesos pesados” del mercado crediticio.

Gracias a su vasta experiencia y la multitud de licencias con las que cuenta, pueden procesar las solicitudes de sus clientes en tan solo unos minutos y acreditar el dinero pedido en el mismo día.

Cuentan con una oferta inicial muy atractiva de 300 euros con una TAE del 0% a devolver en 30 días hábiles. Para aquellas personas con ASNEF también hay espacio en esta plataforma. Aunque el monto máximo que pueden solicitar está limitado a los 750 euros.

6. Préstamos rápidos con Solcredito

Solcredito se inserta dentro del grupo Fiizy Ltd desde el año 2011, 13 años atrás. Opera no solo en España, sino en varios países europeos.

Esta plataforma se especializa en ofrecer préstamos rápidos online y en ofrecer soluciones crediticias sin importar las condiciones económicas de sus clientes.

Como muchas entidades, ofrecen 300 euros como oferta inicial con un 0 % de TAE. Aunque la diferencia está en que los plazos de devolución son muy flexibles, adaptándose a todo tipo de clientes.

Una vez rellenado el formulario en la web de Solcredit recibiremos varias ofertas de préstamos de diferentes proveedores, y a través del comparador de la propia web podremos escoger el mejor de todos.

7. Préstamos rápidos con Kviku

Kviku es una de las plataformas internacionales que se insertan dentro del ecosistema de empresas crediticias del mercado español. Según su propia web, aseguran acreditar la cantidad solicitada en unos tres minutos tras la aprobación del préstamo.

La principal característica de Kviku es la posibilidad de solicitar préstamos de importes bajos. Estas cantidades van desde los 25 hasta los 500 euros. Lo que hace de esta empresa la ideal para hacer frente a pequeños gastos urgentes.

Además, a diferencia de otras webs, en Kviku no tendrás que devolver el dinero de tu primer crédito en un único pago, sino que podrás hacerlo mediante cuotas con intereses. La parte negativa es que los intereses se calculan por día.



8. Préstamos rápidos con CashBro

¿Necesitas un préstamo de forma rápida y segura? Pues en CashBro obtendrás lo que estás buscando. Esta plataforma cuenta con un servicio online las 24 horas del día y uno de los certificados de tratamiento de datos más seguros de todo el mercado.

En CashBro podrás escoger la financiación que más se ajuste a tus necesidades gracias a la inmensa variedad de ofertas que podrás encontrar en su web. ¡No dejes de echar un vistazo a sus artículos sobre asesoramiento financiero!



9. Préstamos rápidos con Minicredito24

Si lo que necesitas es liquidez de forma urgente para darle solución a algún imprevisto, Microcrédito 24 es un buen lugar para buscar. Puedes optar por un préstamo de hasta 1000 euros, pero puedes comenzar por uno de 300 euros con una TAE del 0% como oferta por tu primer préstamo. Este primer crédito deberá ser devuelto en 61 días y tiene unos gastos asociados de 10 euros, haciendo una TAE total de 310 euros.

Según los datos de la web de Minicredito24 puedes contar con el dinero en tu cuenta tan solo pasados 10 minutos después de que tu préstamo sea aprobado.



10. Préstamos rápidos con Finteres

Finteres es una de las empresas españolas del mundo crediticio más seguras del mercado. Cuentan con varios años de experiencia y una base de clientes sólida. Con ellos podrás obtener disponer de un préstamo rápido en solo unas horas en unas condiciones inmejorables.

Una de sus grandes ventajas es que no cobran comisiones al solicitante del préstamo. Además, tampoco deberás ofrecer al prestamista un documento donde expliques el uso que le darás al préstamo en cuestión.

Manejan préstamos que van desde los 100 hasta los 10 000 euros que podrás devolver en períodos que oscilan entre los 3 y los 60 meses, según el monto solicitado. Cuentan además con una excelente oferta de entrada de 300 euros sin gastos asociados ni intereses a devolver en 30 días.



11. Préstamos rápidos con Finami

Con Finami podrás solicitar préstamos rápidos en muy buenas condiciones y recibir el monto que necesitas en un período no mayor a las 48 horas. Sin embargo, aunque la acreditación del dinero en la cuenta del solicitante pueda tardar un poco más de lo que nos gustaría, el proceso de aprobación se resuelve en unos pocos minutos.

Una de sus características fundamentales es que los montos de los préstamos oscilan entre los 100 y los 10000 euros y que si el crédito se devuelve en un único pago no se aplican intereses.

Además, en Finami cuentan con una amplia variedad de ofertas para aquellas personas que se encuentren en listados de morosos, como el archivo de la ASNEF.



12. Préstamos rápidos con Finzmo

En caso de que necesites una suma algo mayor sin intereses en tu primer préstamo, Finzmo es lo que estabas buscando. El mayor atractivo de esta plataforma es que puedes conseguir un crédito de hasta 10 000 euros libres de intereses la primera vez que solicitas financiación.

Finzmo te permitirá acceder al préstamo que suponga la mejor opción para ti, ahorrándote muchos esfuerzos de búsqueda. Gracias a su sistema Finzmo te proporciona una oferta en tiempo real, ¡podrás tener el dinero en tu cuenta el mismo día!

13. Préstamos rápidos con Finloo

Finloo es una de las plataformas españolas con mejores resultados en el sector de los préstamos rápidos. En promedio, una vez aprobada la solicitud del préstamo, sólo pasarán 14 minutos hasta que puedas disponer del dinero que necesitas. Además, cuentan con una tasa de casos aprobados de casi el 95 %.

En caso de que necesites un préstamo rápido en España, Fineria es una de las mejores opciones a tu disposición. La primera vez podrás contar con una cantidad de 300 euros con una TAE del 0%.



14. Préstamos rápidos con Préstame

A través de su comparador financiero de préstamos personales ofrecen a sus clientes información detallada sobre los mejores productos financieros en España y que más se adecúan a lo que necesitas.

Su servicio está diseñado para aquellas personas que desean evitar largos trámites burocráticos y colas de interminables horas en el banco.

15. Préstamos rápidos con Creditilia

Creditilia cuenta en su web con un simulador de préstamos que nos permite ajustar nuestro préstamo hasta obtener las condiciones que necesitamos. Una vez escogido el proveedor e introducido los datos que se requieren, es posible esperar la decisión sobre la aprobación del préstamo en unos 2 minutos y recibirlo en tu cuenta en menos de 10 días.

Para solicitar un préstamo solo es necesario cumplir 3 requisitos muy básicos: Tener más de 18 años, disponer de una cuenta domiciliada en un banco español y contar con ingresos regulares.



16. Préstamos rápidos con HolaDinero

HolaDinero se enorgullece de ser una de las plataformas con la velocidad de procesamiento de solicitudes más rápida del mercado. Este es el motivo por el que muchos españoles la eligen cada día para solventar imprevistos financieros de una forma casi inmediata. El tiempo promedio que tardan en aprobar una solicitud es de tan solo unos segundos y, si la respuesta es positiva tendrás el dinero en la cuenta en menos de un minuto.

17. Préstamos rápidos con Quebueno

Quebueno es una opción muy interesante debido a su amplia oferta de microcréditos que van desde los 50 a los 200 euros, teniéndolos que devolver en un pago único a los 33 días.

Para solicitar un préstamo rápido en esta plataforma no necesitas ni nómina ni aval, solo tu DNI o NIE. Todo el proceso, desde que envías el formulario para la aprobación de la financiación hasta su concesión tarda solo unos 15 minutos.

La parte negativa es que no cuentan con ninguna promoción sin intereses para las personas que solicitan un préstamo por primera vez a través de su plataforma.

18. Préstamos rápidos con Microcréditos24

Microcréditos24 se presenta como la solución ideal para tus problemas financieros. Con su proceso rápido y sencillo de solicitud de microcréditos en línea, puedes obtener el dinero que necesitas en pocos minutos.

Ya sea para hacer frente a gastos inesperados como multas, reparaciones o cualquier imprevisto, esta plataforma te ofrece la oportunidad de manejar tu situación económica de manera efectiva y sin complicaciones.

19. Préstamos rápidos con Creditozen

A través del comparador de préstamos de esta plataforma podrás obtener la financiación que necesitas en tan solo 10 minutos. El equipo de Creditozen analiza los datos que les proporcionas para brindarte las mejores ofertas de préstamos que más se adapten a tus condiciones financieras.

Una de las cosas que hacen de Creditozen una buena opción para conseguir financiación es que el primer préstamo que solicites tendrá cuotas y plazos flexibles. El monto máximo para el primer préstamo es de 300 euros.



20. Préstamos rápidos con CrediHelp

La plataforma CrediHelp ofrece servicios de préstamos rápidos online y micropréstamos desde el 2018. Desde entonces se ha hecho un hueco en el complicado mercado crediticio español gracias a su capacidad para brindar un servicio de excelencia.

Para poder pedir un crédito con CrediHelp la entidad solicita los siguientes requisitos: residir legalmente en España, tener entre 21 y 75 años, ser el titular de una cuenta bancaria española y no estar en ninguna lista pública de morosos, como la de la ASNEF, por deudas impagadas.



Tipos de préstamos rápidos

Los préstamos rápidos online son una forma de englobar aquellos productos financieros que reúnen todas las características mencionadas anteriormente. No son una entidad monolítica, sino que es posible establecer una tipología y clasificarlos según a qué tipo de clientes están orientados.

Su clasificación permite a los clientes filtrar toda una gran oferta de préstamos rápidos en orden de encontrar aquellos que más se adaptan a su situación y necesidades. Es válido destacar, que aunque cada plataforma organiza esta tipología de forma diferente, en realidad es posible reunirlos en 7 grandes grupos.

Créditos al consumo Están pensados como una ayuda económica para hacer más accesible la adquisición de bienes y servicios. Una de sus características principales es que no es necesario dar a conocer qué finalidad queremos darle al monto solicitado. Este tipo de préstamo es totalmente dependiente de la entidad que lo otorga en cuanto a sus cuotas, intereses y TAE. Cada uno es único. Préstamos preconcedidos Su funcionamiento puede resultar algo extraño, pues son préstamos ofrecidos por la entidad financiera antes de ser solicitados. Lo más usual es que la empresa estudie que clientes tienen un buen historial crediticio o han pedido dinero y lo han devuelto sin problemas, es decir, clientes de bajo riesgo. Una vez identificados, el prestamista los contacta con una oferta de préstamo en mejores condiciones. Como la entidad ya cuenta con los datos, todo el proceso es más sencillo y rápido. Micropréstamos Como su nombre bien indica, son préstamos rápidos cuyos montos no son cantidades significativas. Por lo general están entre los 50 y 500 euros. Son préstamos de bajos requisitos y concesión rápida. Aunque su TAE y gastos asociados suele ser algo más alta y sus plazos de devolución bastante cortos Préstamos en 24 horas Estos son la contrapartida de los micropréstamos. Su importe es mayor y sus plazos algo más amplios, pueden ir de algunos días hasta algunos meses. Debes tener en cuenta que según la empresa y el importe que solicites, así como tu estado financiero, es posible que debas presentar algún tipo de aval. Anticipos de nómina Son préstamos con un límite en la cantidad máxima del monto a solicitar. Este límite está dado por los ingresos que recibes en tu nómina. Ten en cuenta que una vez “adelantado” el dinero, deberás devolverlo en cuanto recibas tu salario. Préstamos sin nómina Están pensados para aquellas personas que no tengan una nómina, pero cuenten con algún tipo de ingresos demostrables Préstamos con ASNEF Son préstamos orientados a personas que por alguna razón han sido incluidos en listas de morosos, como el fichero de la ASNEF. Tanto este tipo de préstamos como los préstamos sin nómina son considerados de alto riesgo y por ello su coste para el cliente suele ser mucho mayor.

Ventajas y desventajas de los préstamos rápidos

Como todo producto financiero tiene sus ventajas y desventajas que debes analizar detenidamente antes de lanzarte a solicitar uno. Si bien un préstamo rápido puede ser una gran ayuda para salir de una situación económica compleja, si no lo gestionamos correctamente puede convertirse en un verdadero desastre.

Si quieres conocer los pros y los contras de los préstamos rápidos online continúa leyendo.

Ventajas

Los préstamos rápidos pueden ser una gran herramienta financiera si se usan debidamente y esto es gracias a su gran cantidad de ventajas:

Aprobación rápida:

La velocidad con la que son aprobados los préstamos online constituye su principal ventaja. Es por ello que son la opción ideal para cuando necesitamos liquidez rápida o en caso de alguna emergencia.

Todo ello es posible gracias a que con ellos te evitas un montón de papeleo y trámites burocráticos simplificando todo el proceso

Pocos requisitos y documentación:

Esta ventaja está estrechamente relacionada con la anterior. Otra de las ventajas fundamentales de este tipo de préstamos son la poca cantidad de requisitos que se suelen solicitar para su aprobación.

Esto influye de manera considerable en la velocidad con que son otorgados, ya que las entidades financieras no tienen que tramitar mucha documentación, es posible acreditar los fondos con mayor facilidad.

Sin complicaciones:

El proceso para solicitar los préstamos rápidos es, por lo general, muy sencillo. Una vez seleccionada la entidad en la que queremos pedir nuestro préstamo, solo tenemos que completar un formulario y esperar la respuesta del acreedor.

Lo mejor es que puedes hacer todo esto desde la comodidad de tu hogar si cuentas con un dispositivo móvil o computadora con acceso a internet.

Dinero al instante:

Una vez aprobada la solicitud solo es necesario esperar algunos minutos para que el monto solicitado sea depositado en la cuenta que se indicó en el formulario.

Flexibilidad:

Puedes adaptar el préstamo a tu situación en la web del prestamista. A través de los simuladores y comparadores de préstamos podrás elegir las condiciones que más se adapten a tus necesidades.

Liquidez para cualquier situación:

Otra gran ventaja es que en muy pocas ocasiones tendrás que indicar la finalidad del préstamo que solicitas. Lo que se traduce en que tendrás acceso a liquidez sin importar cuál sea el motivo por el que la necesites.

Sin necesidad de garantías:

A no ser que tu situación financiera sea realmente extrema o el monto a solicitar sea demasiado grande, no tendrás que poner ningún bien como aval para tu préstamo.

Desventajas

Algunas de las desventajas que debes tener en cuenta son:

Tasas de interés elevadas:

Esta es una de las características base de los préstamos rápidos y a la vez su principal desventaja. La mayoría de las opciones que encontrarás tendrán intereses altos. Esto se debe a que al solicitar pocos requisitos y documentación, los prestamistas clasifican estas operaciones como de alto riesgo, solicitan un porcentaje más elevado de intereses.

Es por ello que te recomendamos leer con detenimiento todos los gastos asociados a tu préstamo, así como los plazos de devolución para que te ahorres problemas y situaciones engorrosas.

Plazos de devolución cortos:

Depende en gran medida de la entidad y el solicitante, pero por lo general los plazos de los préstamos rápidos online suelen ser cortos. Esto también está asociado a que se consideren préstamos de riesgo.

Cargos extra:

En caso de que incumplas los plazos de devolución acordados con el prestamista, es posible que se te apliquen penalizaciones como un aumento de los intereses. Los cargos extras por impago suelen ser mayores para los préstamos rápidos online.

En muchos casos no solo te enfrentarías a una subida de intereses, sino a multas y diferentes costes asociados.

Es por ello que en caso de que veas que te va a resultar imposible devolver el préstamo o alguna cuota, lo mejor es comunicárselo al prestamista. De esta manera podrás realizar todos los ajustes que sean necesarios sin mayores complicaciones.

Requisitos y documentación necesaria para solicitar un préstamo rápido en España

Los requisitos y documentos necesarios varían según la entidad financiera y la cantidad de dinero solicitada. Aunque, en general, podríamos decir que los fundamentales son los siguientes:

Contar con la mayoría de edad

Ten en cuenta que algunos prestamistas sitúan la edad mínima en 21 años, es posible encontrar este mínimo a los 25 años. Esto se debe a que las empresas intentan minimizar los riesgos al otorgar préstamos. Además, deberás tener a la mano tu Documento de Identidad Nacional (DNI) o tu Número de Identidad Nacional (NIE) en caso de que seas extranjero.

Tener la residencia española

Como comentábamos en el apartado anterior, debes contar con la residencia para tener acceso a las entidades financieras españolas.

Contar con ingresos demostrables

No necesitas una nómina o un contrato de trabajo. Con el cobro del paro, un alquiler e incluso una pensión puedes demostrar que cuentan con ingresos para hacer frente al pago de la deuda. Ten en cuenta que mientras más estables sean tus ingresos mejores serán las condiciones que se te ofrecerán.

Usos de los préstamos rápidos

Como dijimos anteriormente, en este tipo de créditos las tasas de interés son más altas que en otros, existen menores plazos de devolución (lo que aumenta el total de las cuotas mensuales) y hay límites en la cantidad máxima a solicitar. O sea, utilizar estos fondos para situaciones no urgentes es “pan para hoy y hambre para mañana”, puesto que te generarán muchísimas deudas en el corto y medio plazo.

Sin embargo, hay momentos donde solicitar préstamos rápidos online es la mejor y más factible decisión. Te presentamos un listado con varias circunstancias en las que podrás valorar seriamente la conveniencia de aplicar a ellos:

Necesidades médicas: Nunca sabes el momento en el que tú o alguien de tu entorno familiar pueda tener algún problema de salud que necesite atención urgente. Si por la razón que fuese no puedes acudir a la atención pública y tu seguro médico no te cubre del todo, es una buena alternativa acudir a los préstamos rápidos, ya sea tanto para no afectar tus ahorros, como para no llegar en una situación precaria a fin de mes.

Sin embargo, es recomendable no solo en casos de urgencias. Otro de los usos frecuentes es para servicios que regularmente no son cubiertos por la seguridad social, como por ejemplo los relacionados con la odontología (brackets, limpiezas dentales, tratamiento de caries, etc) o a la oftalmología (comprarse unas gafas nuevas, lentes oculares, entre otros).

Facturas atípicamente altas: Otra opción eficiente de uso podría ser cuando en un mes fuiste multado por algún motivo o se te dispara la factura de suministros como el gas, luz, teléfono o simplemente se te acumularon diversos pagos. Intenta evitar que sean circunstancias no recurrentes, lo ideal es mantener siempre un control exhaustivo de los gastos en los servicios del hogar.

Reparación de algún vehículo: En la sociedad moderna poseer un vehículo es muy necesario tanto para el ámbito personal como el laboral. Sin dudas, uno de los mayores miedos de cualquier conductor es la rotura inesperada de alguna pieza, pero es algo tan frecuente como fatídico. A veces, las facturas en el taller se van de precio y ahí, igualmente, es muy necesario solicitar un préstamo rápido. También para casos de accidentes y que no poseas seguro o, por el contrario, lo tengas a terceros.

Viajes de urgencia: Es importante diferenciarlos de los viajes por vacaciones. Accede a los créditos rápidos solo si se te presenta algún imprevisto que haga necesario realizar un viaje impostergable por motivos laborales o personales.

¿A quién no le ha pasado que al ver un artículo que le encanta hacer todo lo posible por comprarlo? Quizás porque es un coche a muy buen precio, la casa con la que sueñas o simplemente por ser un artículo a precio rebajado.

Por el motivo que fuese, es importante no “perder el norte” de tal forma que termines realizando irresponsabilidades para tu economía personal. En este sentido, uno de los errores más comunes es acudir a un préstamo rápido para solventar rápidamente el capricho.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un crédito rápido online?

Hasta ahora hemos hablado sobre cómo solicitar un préstamo rápido, los pasos, requisitos, ventajas y desventajas, entre otras cosas, pero no hemos hablado sobre a qué se debe prestar atención una vez se tiene ya la oferta del prestamista en las manos.

Monto del préstamo:

Lo mejor es escoger una cantidad que sea lo más exacta posible a la que realmente necesitamos. De esta manera podremos evitar pagar intereses de más por un dinero que realmente no le vamos a dar un fin específico y que podríamos malgastar.

Debido a que las cantidades de dinero no suelen ser altas, podría resultar atractivo solicitar varios préstamos consecutivos, aunque esto no es para nada recomendable.

Intereses:

Son el factor determinante a la hora de establecer el costo total del préstamo a solicitar. En el caso de los préstamos rápidos online debido a la rapidez con que se otorgan y sus bajos requisitos, los intereses suelen ser elevados en comparación con los de los préstamos normales.

Plazos de devolución:

Ya habíamos comentado que existen diferentes tipos de préstamos rápidos y cada uno tiende a tener sus propios plazos de devolución. Es importante destacar que mientras más se extienda en el tiempo la devolución del dinero, más intereses terminaremos pagando.

Comisiones y condiciones de los préstamos rápidos

Un aspecto muy importante a tener en cuenta son las comisiones y condiciones de los préstamos rápidos, ya que estas pueden influir en el costo total. Es por ello que es muy recomendable prestar atención a esto cuando estudiemos las diferentes ofertas que tenemos a nuestra disposición.

Una práctica muy común en algunas entidades es ofrecer préstamos sin intereses, pero con muchos gastos asociados, lo que deriva en una TAE alta.

Si tienes dudas sobre qué son la el TIN y la TAE puedes consultar el siguiente artículo del Consejo General de Abogacía Española “La importancia de la TAE en los préstamos al consumo”

Aquí te dejamos una pequeña lista de las comisiones más frecuentes que se aplican a los préstamos rápidos online en España:

Comisión por apertura del préstamo

Comisión por estudio del caso

Comisión por morosidad

Comisión por aviso de impago

Comisión por modificaciones a la fecha de pago

Comisión por amortización anticipada

¿Cómo devolver un préstamo rápido online?

La tendencia en este tipo de devoluciones, es realizarlos desde la misma cuenta donde se ingresa el dinero del préstamo; sin embargo, hay varias formas de efectuar el pago. A continuación se comentan estos métodos, sus diferencias, comodidad y sugerencias:

Domiciliar pagos: administrando mensualmente los pagos para realizarlos mediante plazos a cumplir con regularidad, la opción más fácil es domiciliarlos en la cuenta que usamos habitualmente. De esta forma puedes asegurarte de no incurrir en impagos, cumpliendo a tiempo justo cada cuota.

Transferencia: Menos complicado, pues te exige asignarle una fecha para realizar el pago. La transferencia es la opción más rápida y segura de devolver el dinero a buen término e instantáneamente.

A pesar de la rapidez de la transferencia como método de devolución del dinero, la domiciliación es sin duda la forma más común y cómoda de pagos, pues te permite como deudor del préstamo pagar de forma sistemática y automática, ello constituye una facilidad a la hora de administrar tus gastos y proyectar las finanzas, despejándote de preocupaciones. Por supuesto, debes tener en cuenta que cada entidad tiene su propio método para solicitar el pago y otorgan beneficios por la rapidez en cumplir con el acuerdo de pago.

Préstamos rápidos con ASNEF

Sí, una gran noticia: es posible solicitar préstamos rápidos estando en ASNEF. Todo depende de las características de la deuda por la que se te registró en la ASNEF y por supuesto de la entidad financiera en sí. Aquellos que contrajeron una deuda con otra entidad, se reducen notablemente sus posibilidades de conseguir un microcrécrédito o un préstamo rápido

Por lo general, los préstamos rápidos con ASNEF suelen ser una financiación que ofrecen entidades no tradicionales, o lo que es lo mismo, no lo brinda una entidad bancaria. En el sector hay un sin número de entidades que ofrecen servicios de préstamos rápidos con ASNEF, no es difícil encontrarlas. Regularmente, se diferencian de las entidades más conservadoras en el interés, el monto, los plazos de devolución, entre otros. Son préstamos con importes pequeños que suelen devolverse a corto plazo y cobran altos intereses. La mayoría de ellas brindan su primer préstamo a los clientes nuevos con un 0% de interés.

¿Qué pasa si no se puede devolver un préstamo rápido?

Antes de firmar el contrato del préstamo debes prestar especial atención a los intereses, los gastos asociados y las cuotas de devolución. Asegúrate de que puedes hacer frente al pago de la deuda.

En caso de que ya hayas recibido el dinero y no puedas pagar la cuota correspondiente, entonces tu mejor opción es ponerte en contacto con el prestamista para aclarar la situación. De esta forma podrás re-negociar de una forma menos perjudicial las condiciones de la deuda.

Si no haces nada de lo anterior e incurres en un impago, la entidad financiera estará en su derecho de aplicar cargos adicionales como intereses por demora. Estos últimos solo son aplicables mientras dure la situación de impago, aunque por lo general son bastante elevados.

Existe otro gasto asociado a los casos en que el cliente no paga alguna de las cuotas y se denomina “comisión por reclamación”. Se aplica cuando es la empresa quien debe notificar al cliente de que no ha realizado el pago. Esta comisión suele ser fija y debe estipularse en el contrato.

El próximo paso si la situación se alarga es la inclusión del cliente en el fichero de la ASNEF y, en casos extremos, el comienzo de la reclamación del dinero por vía legal que podría finalizar con el embargo de un bien mueble o inmueble del prestatario.

¿Tiene ventajas devolver un préstamo rápido antes del plazo establecido?

En el extenso mercado de empresas financieras, resulta muy sencillo encontrar aquellas que premian la devolución anticipada o puntual de un préstamo. Resulta requisito contractual imprescindible evitar a toda costa retrasos en el pago y los impagos, pues conllevan costos adicionales y una alta probabilidad de ser incluido en el registro ASNEF (Asociación Nacional de establecimientos Financieros de Crédito.

Tiene lógica que las entidades financieras se esfuercen por asegurar que sus préstamos se devuelva a tiempo, pues aprueban sus créditos esta única finalidad de reembolso. Por tal motivo, ofrecen beneficios a aquellos clientes que cumplen con los plazos acordados.

¿Cuáles son las ventajas?

• La premura te facilita la solicitud de otro préstamo en un futuro próximo tras devolver el actual.

• Un grupo amplio de entidades ofrecen un importe menor a clientes nuevos. Devolverlo a tiempo demuestra tu solvencia en los pagos y aumenta el próximo importe a solicitar

• Resulta en descuentos por pagos anticipados, lo que significa que saldar el préstamo con rapidez, puede resultar en una reducción de los intereses.

• Tu reputación crediticia se mantiene intachable y evitas que tu nombre y cuenta aparezcan en el listado ASNEF. De no ser así, podría dificultar el acceso a préstamos en el futuro

Al devolver un préstamo oportunamente te puedes beneficiar, no solo económicamente, sino que también mantienes intacta tu reputación crediticia y estimulas a las entidades a brindarte nuevas ofertas.

Preguntas frecuentes sobre los préstamos rápidos online

¿Qué tiempo demoran en depositar el dinero?

Los préstamos rápidos se caracterizan por la prontitud con la que es abonado el dinero a la cuenta del solicitante. Por lo general, es posible disponer del dinero el mismo día en el que se aprueba la solicitud.

¿En qué casos debería pedir un préstamo rápido?

Puedes solicitarlos cuando tengas alguna emergencia o imprevisto económico. Emplearlos para gastos realmente necesarios y no para caprichos o cosas innecesarias. Recuerda que aunque el monto sea pequeño estás adquiriendo una deuda que deberás devolver.

¿Existen préstamos rápidos sin intereses?

Sí, algunas entidades bancarias ofrecen promociones con interés al 0%. Aunque debes tener en cuenta que esto sucede en raras ocasiones.

También existe la posibilidad de que como parte de un programa de fidelización de clientes, los prestamistas ofrezcan el primer préstamo sin intereses. No olvides prestar atención a los gastos asociados al préstamo.

¿Cuáles son las comisiones de los préstamos rápidos?

Las comisiones más comunes aplicables a los préstamos rápidos son:

Comisión por apertura del préstamo

Comisión por estudio del caso

Comisión por morosidad

Comisión por aviso de impago

Comisión por modificaciones a la fecha de pago

Comisión por amortización anticipada

¿Puedo aplazar el pago de la cuota de un préstamo rápido?

Sí. En caso de que te encuentres en una situación en la que te resulta imposible devolver el préstamo o pagar alguna de las cuotas, entonces lo más recomendable es informar a la entidad que te proporcionó el dinero sobre este tema. De esta forma podrás volver a negociar las condiciones de tu deuda.

¿Tengo que justificar la finalidad del préstamo?

Una de las ventajas de los préstamos rápidos online es que no es necesario aportar un documento explicando la finalidad que le daremos al dinero solicitado.

¿Dónde se puede pedir un préstamo rápido online?

Puedes contactar a las entidades financieras de forma directa o puedes hacer uso de plataformas especializadas como Dinerio y otras parecidas.

¿Quién puede solicitar los préstamos rápidos online?

Cualquier persona mayor de edad con la residencia española y un DNI o NIE vigente puede solicitar un préstamo rápido online.

¿Puedo conseguir el dinero de mi préstamo rápido en un día?

Sí. Una vez tu solicitud de préstamo es aprobada, lo normal es que transcurran solo unos minutos antes de disponer del dinero. Es válido aclarar que el proceso de revisión de la solicitud también suele demorarse muy poco tiempo.

¿Puedo solicitar un préstamo rápido sin nómina o sin aval?

Sí, es posible. Otra característica muy importante es que para solicitarlo no necesitas presentar un aval ni tener una nómina. Con solo demostrar cualquier tipo de ingresos como una pensión o el cobro del paro.

¿Por qué algunas entidades financieras ofrecen préstamos al 0%?

Esta es una de las formas más populares de fidelizar clientes entre los prestamistas. Lo que se hace es ofrecer un primer préstamo libre de intereses y a pagar en un solo depósito en un plazo de tiempo no superior a los dos meses.

¿Qué documentos necesito para solicitar un préstamo rápido?

Una de las grandes ventajas de los préstamos rápidos online es que no se requiere de muchos requisitos o documentación para acceder a ellos. Los documentos principales serían: un DNI vigente o NIE y algún justificante de ingresos (no tiene que ser una nómina, puede ser incluso una pensión).

¿Cómo puedo devolver los préstamos rápidos?

Deberás devolver el dinero a la misma cuenta desde la que se realizó el pago, esto puedes hacerlo de dos formas: a través de pagos domiciliados o transferencias bancarias.

Conclusiones

A modo de conclusión, podríamos decir que los préstamos rápidos online son una excelente herramienta financiera si se usan como es debido. Son una buena opción para aquellas personas que necesitan hacer frente a un gasto urgente o inesperado y no cuentan con el capital necesario. Sus bajos requisitos y la rapidez con que son acreditados los hacen uno de los productos financieros más atractivos y accesibles en el mercado crediticio español.

Una de las grandes ventajas de los préstamos rápidos online es la variedad de ofertas disponibles. Esto hace que sea mucho más fácil para quienes necesitan liquidez encontrar el préstamo que más se adapte a sus necesidades y a su situación financiera. Para ello el interesado debe realizar un pequeño estudio de mercado y hacer especial énfasis en la TAE del crédito que se le ofrece y los plazos de devolución.

Las plataformas online como Dinerio, Crezu y Wandoo resultan de mucha ayuda a la hora de elegir un préstamo y un proveedor. A través de ellas es posible filtrar los préstamos por monto, intereses y plazos; además de poder compararlos entre ellos.

Otra razón por las cuales los préstamos rápidos online son muy populares es, como su propio nombre indica, la posibilidad de poder realizar la solicitud de forma totalmente remota desde cualquier lugar.

Además, sin importar cuál sea tu situación financiera encontrarás ofertas. Desde préstamos rápidos sin nómina ni aval, hasta préstamos con ASNEF.