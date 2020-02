Moncloa investiga si una fuente anónima del Gobierno confirmó en falso la subida del IVA al 23%

Una supuesta subida del IVA al 23% ha desatado la alarma entre la ciudadanía en la última semana, después de que un profesor de EAE Business School vaticinara que era un escenario “más que probable” para el Ejecutivo. Desde el Gobierno no ha habido ningún anuncio al respecto y se niega en privado cualquier movimiento de este tipo.

El origen de la información surge efectivamente del analista económico y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras.

Explicó que al Ejecutivo de Sánchez no le va a quedar más remedio que incrementar la fiscalidad de este impuesto indirecto si pretende alcanzar los elevados niveles de gasto que ha anunciado y cumplir, a su vez, los compromisos con Bruselas.

Sus cuentas le llevaron a declarar que el Gobierno tendrá que elevar el IVA al 23% para conseguirlo. Y añadió: es “más que probable que haya que subir el IVA al 23%, al menos para algunas actividades”, pues “es la forma más viable de aumentar la recaudación de forma significativa y poder cuadrar las cuentas públicas”.

Europa Press y Expansión recogen la propuesta

Pues bien. Fuentes de la cúpula económica del Gobierno, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que Hacienda no pasó por alto que, a las pocas horas, la agencia Europa Press se hizo eco de esta propuesta con un titular que llamó la atención: “EAE Business School ve más que probable que el Gobierno suba el IVA al 23% para cumplir el déficit”.

Por otro lado, el diario económico Expansión lanzó a su vez una noticia de corte muy similar, con el siguiente encabezado: “El Gobierno podría subir el IVA al 23% para cumplir el objetivo de déficit, según EAE Business School”. Hay que decir que esta información estaba basada en la nota de agencia citada más arriba, aunque con el titular sustancialmente modificado.

“Información interesada para perjudicar al Gobierno”

El Gobierno asegura que, en ningún caso, está previsto adoptar una medida de este estilo. Por eso, en Hacienda hablan de “información interesada para perjudicar la imagen del actual Ejecutivo”.

Además, aclara, esta vez no se ha tratado de un “globo sonda”. Es decir, no se ha tratado de una filtración interesada desde el Ejecutivo para explorar qué reacción tendría en la ciudadanía. No ha sido así.

Lo que más extraña en el Ministerio es que los dos medios de comunicación podrían haber recogido el contenido del informe, sin necesidad de vincularlo a los “más que probables planes del Gobierno”, que –entienden- es lo que ha acabado por confundir a la ciudadanía.

Sobre este tributo, en Hacienda recuerdan que el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos para la investidura, sólo contempla “reducir el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina”.

Hacienda investiga si alguna fuente validó la propuesta

“Aunque los cálculos del profesor Higueras tengan bastante sentido, es muy diferente a que Hacienda tenga encima de la mesa la propuesta”, insisten a Confidencial Digital fuentes próximas al departamento que dirige María Jesús Montero.

Hasta el punto de que, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de las pesquisas, Hacienda investiga estos días si alguna fuente autorizada del Gobierno asumió las declaraciones del profesor, lo que llevó a ambos medios a dar a entender que la medida se encontraba encima de la mesa del Ejecutivo.

Inquieta que el falso anuncio haya calado

En cualquier caso, desde el Gobierno se asume con inquietud que la realidad es que la falsa subida ha calado en la opinión pública.

El anuncio se convirtió en ‘trending topic’ el pasado lunes. La indignación fue en aumento en las redes sociales con el paso de las horas. Los usuarios de Twitter no daban crédito a que, dentro de la batería de subidas fiscales que tiene prevista el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se incluyera también el IVA.

Hay que tener en cuenta que la subida de este impuesto sería un mazazo para el conjunto de la ciudadanía, tanto rentas altas como bajas, ya que todos los consumidores lo pagan de manera directa.