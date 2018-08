Moncloa se harta de los taxistas y advierte: Estáis ocupando las calles ilegalmente

Por el momento, la propuesta de reforma legislativa que ha planteado el Gobierno para limitar las licencias de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber y Cabify no convence al sector del taxi.

Las asambleas de taxistas de Madrid y Barcelona respaldaron este martes continuar con los paros, al menos hasta este miércoles, al entender que las medidas anunciadas por el Ministerio de Fomento no garantizan el cumplimiento de la ley que marca una licencia de VTC por cada 30 de taxi, su principal exigencia.

Madrid y Barcelona se niegan a intervenir

Mientras tanto, en Madrid cientos de taxistas mantienen prácticamente cortado el paseo de la Castellana, en el que solo han dejado libre el carril bus y un carril por cada sentido, y decenas de ellos llevan acampados desde el lunes en una de las principales arterias de la capital.

Ni la Policía Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ni la Policía Nacional dependiente de la Delegación del Gobierno de Madrid han intervenido para garantizar el movimiento de los ciudadanos. Tampoco se ha anunciado ningún tipo de sanción para los taxistas que han cortado el tráfico durante tres días.

Una situación similar se vive en la Gran Vía de Barcelona, donde tampoco el Consistorio de Ada Colau ha tomado medidas para descolapsar el centro de la ciudad.

Los taxistas sólo han aceptado la propuesta de la Generalitat de realizar servicios mínimos para hacer compatible su derecho a huelga con el derecho a la movilidad de las personas. Pero con restricciones: transportarán de forma gratuita a personas desde hospitales y servicios de urgencias.

... pero se agota la paciencia de Moncloa

Así, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Moncloa “está comenzando a perder la paciencia” con la actitud de los taxistas, que llevan varios días complicando los desplazamientos de cientos de ciudadanos con el bloqueo de las calles de Madrid y Barcelona.

Es el contundente mensaje que han empezado a recibir algunos de los representantes del sector del taxi.

A pesar de la pasividad de los primeros días, el Ejecutivo ha comenzado a valorar internamente que resulta “insostenible” que la huelga se mantenga “24 horas más” por el grave perjuicio que está provocando a miles de ciudadanos y el daño al turismo en pleno verano.

Sin permiso de la Delegación del Gobierno

Moncloa considera, y así se lo ha hecho llegar a algunos de los interlocutores del sector, que “los taxistas están ocupando las calles ilegalmente”.

Les han recordado que no cuentan con las correspondientes autorizaciones de las Delegaciones del Gobierno en todas las autonomías donde están protestando en plena vía pública, aunque tampoco les ha amenazado con sanciones, ni ningún otro tipo de medidas.

“No se quiere llegar a una situación extrema y violenta, en la que se les tenga que desalojar de las calles, pero tienen que ser responsables”, explica a ECD una fuente autorizada del Ejecutivo.

“Esto no es una huelga, es un paro patronal”

En Moncloa se recuerda también que el artículo 28.1 de la Constitución atribuye como únicos titulares del derecho fundamental y constitucional de huelga a los trabajadores y asalariados.

Así, no incluye ni puede incluir a los empresarios ni siquiera a los autónomos que no tienen asalariados y que son trabajadores por cuenta propia, los que se les reconoce un cierre patronal pero considerado exclusivamente a que sea en respuesta ante una huelga previa de sus trabajadores. “Esto no es una huelga, es un paro patronal”, sentencian.

Precisamente, ante esta actitud de ilegalidad se puede requerir levantar actas de infracciones y sancionar por cierre ilíc<ito, de conformidad con la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas en el orden social y con independencia de otras acciones o multas por violación de normas de tráfico o por actividades ilícitas. Con la legislación vigente, estos son inmediatamente ilícitos y son susceptibles de ser sancionados.

Fomento hace de “poli bueno” en el conflicto

En contrapeso a la postura de “poli malo” de Moncloa, según las fuentes consultadas por ECD, a Fomento le ha correspondido “hacer de poli bueno”.

En ese tono conciliador, se encuadran las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, apelando a la “conciencia cívica” de los taxistas para que puedan desconvocarse las movilizaciones cuanto antes.

“Resulta necesario que, a la vez que Moncloa e Interior están pendientes del control del orden público, en el Ministerio no se rompan los puentes que permitan seguir avanzando con diálogo hacia el acuerdo”, argumentan en el Ejecutivo.