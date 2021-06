El ocio nocturno reabre al 40% en España y a las discotecas no les constan rebrotes

El pasado 21 de junio Madrid y Cataluña daban el pistoletazo de salida a la reapertura del ocio nocturno. Días antes el Consejo Interterritorial de Salud dejaba en manos de las autonomías gestionar los horarios de la hostelería y la vuelta al trabajo del ocio nocturno.

En los 11 días que han pasado desde que se volvió a servir copas en la capital y en la ciudad condal han reabierto un 40% de los locales del sector, según datos ofrecidos por Ramón Mas Espinalt, presidente de España de Noche (la patronal del ocio nocturno). Sin embargo, las cifras "son muy asimétricas" para todo el territorio nacional. En Cataluña han levantado la persiana un 45% de los locales de ocio, en Madrid casi la mitad y en Galicia o Navarra no lo ha hecho ninguno.

Medias por comunidad

La causa de tal asimetría son las medidas que han aplicado en la reapertura las diferentes autonomías. Estas son las de cada comunidad:

Andalucía : Cierre a las 2:00, aplica medidas según los niveles de alerta, en nivel 1 (el actual): el aforo en el interior es del 75% con mesas de ocho personas, el servicio y el consumo está permitido en barra con distancia. En el exterior hay un 100% aforo y mesas de diez personas. También puede haber actuaciones en "pequeño formato".

: Cierre a las 2:00, aplica medidas según los niveles de alerta, en nivel 1 (el actual): el aforo en el interior es del 75% con mesas de ocho personas, el servicio y el consumo está permitido en barra con distancia. En el exterior hay un 100% aforo y mesas de diez personas. También puede haber actuaciones en "pequeño formato". Aragón : Cierre a las 3:00 y tiene un aforo en el interior al 50% y en terrazas al 100%. Sólo se puede consumir a través del servicio en mesa. No hay pista de baile.

: Cierre a las 3:00 y tiene un aforo en el interior al 50% y en terrazas al 100%. Sólo se puede consumir a través del servicio en mesa. No hay pista de baile. Asturias : Cierre a las 3:00, registro de clientes, empleo de medidores de CO2. En el interior mesas de seis personas y en el exterior mesas de 10. No permite pista de baile,

: Cierre a las 3:00, registro de clientes, empleo de medidores de CO2. En el interior mesas de seis personas y en el exterior mesas de 10. No permite pista de baile, Baleares : Bares de copas y cafés concierto abiertos hasta las 2:00. El resto del ocio nocturno está cerrado, se espera que abran en julio.

: Bares de copas y cafés concierto abiertos hasta las 2:00. El resto del ocio nocturno está cerrado, se espera que abran en julio. Canarias : En zonas en nivel 1, se cierra a las 2:00am, hay un registro de clientes, la bebida se sirve en las mesas, no hay pista de baile y el aforo es en el interior de cuatro personas por mesa y en el exterior de diez.

: En zonas en nivel 1, se cierra a las 2:00am, hay un registro de clientes, la bebida se sirve en las mesas, no hay pista de baile y el aforo es en el interior de cuatro personas por mesa y en el exterior de diez. Cantabria : Cierre a las 3:00. En nivel 1 se permite el consumo en mesa, el aforo en el interior es del 50%, con mesas de seis, en el exterior se permiten mesas de diez. En las zonas en nivel 2 el aforo se reduce a un tercio en interiores.

: Cierre a las 3:00. En nivel 1 se permite el consumo en mesa, el aforo en el interior es del 50%, con mesas de seis, en el exterior se permiten mesas de diez. En las zonas en nivel 2 el aforo se reduce a un tercio en interiores. Castilla La Mancha: Cierre a las 3:00. No hay pista de baile, el consumo es en mesas, no hay pista de baile ni se permite en barra y hay un aforo del 75% en el interior y del 100% en el exterior. Se permite bailar al aire libre.

Cierre a las 3:00. No hay pista de baile, el consumo es en mesas, no hay pista de baile ni se permite en barra y hay un aforo del 75% en el interior y del 100% en el exterior. Se permite bailar al aire libre. Castilla y León: Cierra según la ordenanza municipal que corresponda. En zonas en nivel 1 el aforo interior es un 50% en discotecas y salas de fiesta y de un 75% en locales

Cierra según la ordenanza municipal que corresponda. En zonas en nivel 1 el aforo interior es un 50% en discotecas y salas de fiesta y de un 75% en locales incluidos en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. En el exterior el aforo es del 100%.

Cataluña : Cierre a las 3:30, permite pista de baile y las bebidas se sirven en las mesas. En el interior se permite un 50% del aforo, con seis personas por mesa. En el Exterior hay un aforo del 100% con diez personas por mesa. Se obliga a registrar en una lista a los clientes

: Cierre a las 3:30, permite pista de baile y las bebidas se sirven en las mesas. En el interior se permite un 50% del aforo, con seis personas por mesa. En el Exterior hay un aforo del 100% con diez personas por mesa. Se obliga a registrar en una lista a los clientes Ceuta : Cierre a las 2:00 viernes, sábados y vísperas festivos, el resto de la semana cerrarán a la 1:30, no hay pista de baile, el aforo está restringido al 50% y hay un registro para clientes.

: Cierre a las 2:00 viernes, sábados y vísperas festivos, el resto de la semana cerrarán a la 1:30, no hay pista de baile, el aforo está restringido al 50% y hay un registro para clientes. Comunidad Valenciana : Cierre a las 2:00, no hay pista de baile y el consumo es en mesa. Respecto al aforo, en interior es del 50% con seis personas por mesa. En el exterior hay un aforo del 100% con diez personas por mesa.

: Cierre a las 2:00, no hay pista de baile y el consumo es en mesa. Respecto al aforo, en interior es del 50% con seis personas por mesa. En el exterior hay un aforo del 100% con diez personas por mesa. Extremadura : Cierre a las 2:00. No hay pista de baile, el consumo en interior es en mesas, el aforo interior alcanza 50% con mesas de seis personas. En el exterior el aforo es del 100% con 10 personas por mesa.

: Cierre a las 2:00. No hay pista de baile, el consumo en interior es en mesas, el aforo interior alcanza 50% con mesas de seis personas. En el exterior el aforo es del 100% con 10 personas por mesa. Galicia : Se prevé la reapertura el 1 de julio con un horario hasta la 3:00 y pista de baile.

: Se prevé la reapertura el 1 de julio con un horario hasta la 3:00 y pista de baile. La Rioja : Cierre a las 2:00, consumo en mesa y en barra con distancia de seguridad. El aforo interior es del 50% con seis personas por mesa. En nivel 1 de alerta se permite pista de baile.

: Cierre a las 2:00, consumo en mesa y en barra con distancia de seguridad. El aforo interior es del 50% con seis personas por mesa. En nivel 1 de alerta se permite pista de baile. Madrid : Cierra a las 3:00, no hay pista de baile en el interior, el consumo es en mesa y el aforo está limitado al 50% en el interior y al 75% en el exterior.

: Cierra a las 3:00, no hay pista de baile en el interior, el consumo es en mesa y el aforo está limitado al 50% en el interior y al 75% en el exterior. Melilla : Cierra a las 2:00 y guarda las mismas normas de aforo que la hostelería de la ciudad.

: Cierra a las 2:00 y guarda las mismas normas de aforo que la hostelería de la ciudad. Murcia : Cierra la 1:00, en el interior hay 50% aforo en nivel bajo de alerta y 30% en nivel alto, en el exterior hay un aforo del 100% y no hay pista de baile. Se permiten actuaciones sin que haya consumiciones.

: Cierra la 1:00, en el interior hay 50% aforo en nivel bajo de alerta y 30% en nivel alto, en el exterior hay un aforo del 100% y no hay pista de baile. Se permiten actuaciones sin que haya consumiciones. Navarra : Reapertura prevista el 2 de julio, con el cierre a las 4:00 y con medidas de nivel 1 como se recoge en el acuerdo interterritorial.

: Reapertura prevista el 2 de julio, con el cierre a las 4:00 y con medidas de nivel 1 como se recoge en el acuerdo interterritorial. País Vasco: Cierre a las 2:00, el consumo es en mesa, el aforo interior es del 50%, con seis personas por mesa, mismo número que en el exterior.

Revisión en 15 días

Estas normas deberán de ser efectivas hasta el día 5. Cada 15 días las comunidades revisan las condiciones con las que trabaja el sector; y en el peor de los casos si puede abrir, explica Mas. Él espera que no haya modificaciones negativas para el sector por parte de las autonomías. Aunque España de Noche no las tiene todas consigo porque los datos epidemiológicos empeoran y "los expertos sólo quieren cerrar todo".

Sin embargo, desde la patronal señalan que no hay constancia de que sus asociados que han abierto hayan sido alertados por las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades de ser el origen de un brote. Mas culpa al botellón de ser el causante de los contagios entre los jóvenes y señala lo ocurrido en Mallorca con el macrobrote entre los estudiantes como un ejemplo, ya que las salas de fiesta y discotecas no pueden abrir en la isla.

El sector puede servir de muro contra el botellón y ayudar a reducir los contagios. Para ello, desde España de Noche apuestan por realizar test de antígenos previos antes de entrar en las discotecas. Sin embargo, Mas denuncia que la idea no gusta a las comunidades y no dan su visto bueno; a pesar de la experiencia positiva de los experimentos que se llevaron a cabo en la calle del Pecado (Sitges), en la sala Pelícano (Galicia) y en la sala Apolo (Barcelona). En estos lugares se testó a los clientes antes de entrar a los locales y no hubo contagios.

Un test de antígenos haría que se pudiera ampliar el aforo, algo que daría aire al sector en su reapertura. La facturación no es la misma que en 2019, ya que "no hay los mismos clientes", porque "en una sala entra de media la mitad de gente". Aunque hay un punto positivo, la pandemia y las ganas de salir han hecho que aumente el consumo medio por cliente, según reconoce Mas.