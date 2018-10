Pedro Sánchez presume en Nueva York de Banco de España: “Lo hemos feminizado”

Por primera vez desde la fundación del Banco de España, la figura femenina se ha impuesto a la masculina en su cúpula. El nombramiento en julio de Margarita Delgado como subgobernadora ya fue todo un hito, al convertirse en la primera mujer que ocupaba este cargo. Pedro Sánchez ha presumido de ello ante los inversores en EEUU.

Las mujeres se han convertido en mayoría en la cúpula del Banco de España, tras los nombramientos aprobados el viernes por el Consejo de Ministros.

A pesar de la ausencia de Sánchez, que se encontraba de viaje en Estados Unidos, la reunión del gabinete dio luz verde a la designación de la catedrática de Derecho Internacional público, Paz Andrés Sáenz, y de la economista y ex directora general del Tesoro, Soledad Núñez como nuevos miembros del Consejo de Gobierno.

“Hemos feminizado también el Banco de España”

De esta forma, el Consejo de Gobierno del Banco de España queda integrado por seis mujeres, incluida la vicepresidente de la CNMV, y cuatro hombres al sumar al secretario general del Tesoro.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del encuentro, Pedro Sánchez no quiso pasar por alto esa circunstancia a miles de kilómetros de Madrid.

Decidió presumir, durante la reunión organizada en Nueva York por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de “haber feminizado también el Banco de España”.

Destacó ese vuelco en el supervisor español ante más de 20 líderes de grandes multinacionales, bancos estadounidenses y fondos de inversión.

El objetivo de la reunión era analizar la situación de la economía española dentro del contexto europeo y explicar las principales líneas de acción del Gobierno socialista. Así, Sánchez se esforzó para que esa “feminización” del Banco de España no pasase desapercibida para los inversores extranjeros.

Preside el “Gobierno más feminista del mundo”

Con la formación de Gobierno, el récord de feminismo del gabinete de Sánchez se presentó entonces desde Presidencia como una decisión previa y consciente del presidente. Permitió al equipo de Moncloa presumir de ser “el Ejecutivo más feminista del mundo”. Así fue presentado y así se publicó también a nivel internacional.

Pero el plan era cumplir el principio de paridad. La composición del nuevo equipo, con 11 ministras frente a 6 ministros, fue el resultado, no deseado, de un problema para Pedro Sánchez: varios ex altos cargos socialistas, varones, a los que propuso entrar en el Gobierno, le dijeron que no.

Ante esa situación, el presidente tuvo que tirar de mujeres dispuestas al riesgo y al ascenso. Sin embargo, el aparato de marketing e imagen de Moncloa, encabezado por el jefe de Gabinete del Presidente, Iván Redondo, y con Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación, silenciaron esos rechazos y consiguieron dar la vuelta a una situación en principio negativa.