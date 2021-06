Las peluquerías amagan con ir a los tribunales tras el veto del Senado a la bajada del IVA

Las peluquerías están en pie de guerra tras vetar el PSOE en el Senado la bajada del IVA al sector. La enmienda aprobada por el Senado para reducir del 21 al 10 % el tipo del impuesto no llegará al Congreso; ya que Pilar Llop, presidenta de la Cámara Alta, vetó la iniciativa.

La enmienda fue presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y contó con el apoyo de todo el Senado salvo el PSOE. Sin embargo, Llop, imbuida en sus prerrogativas, vetó la enmienda ya que estimó una solicitud de controversia formulada por el Gobierno y el grupo socialista que declaraba lo votado como incongruente.

La bajada del IVA a las peluquerías es polémica desde antes de ser votada. Izquierda Confederal la presentó in extremis y basándose en otra enmienda con la que no tiene la "obligada congruencia", según el PSOE. Por ello, los servicios jurídicos de la Cámara no la estimaron en un primer momento, mas fue votada debido a que el PP lo forzó en la mesa.

Veto del Gobierno

Días antes, el Gobierno, por boca de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, explicó que ejercería "su derecho a veto" ya que la medida afecta a las competencias del Ejecutivo. Montero también pidió "que no se presentara (la bajada del IVA) vía enmiendas" ya que estas suponen "un desgobierno absoluto". También, la ministra señaló que con la iniciativa se mermarían los recursos financieros de los que dispone el Gobierno.

Los profesionales del sector agrupados en la Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías y estética piensan que la verdadera razón para el veto a la iniciativa es la política, no la economía. "No vamos a permitir que la oposición apruebe leyes", así explica Jose Luis Azañon, portavoz de la alianza, lo que buscaba transmitir el PSOE con el portazo a la enmienda.

Desde la alianza no dudan en calificar el veto del Gobierno de "atropello a la democracia". Azañón señala que "hay un montón de falsedad en los argumentos del PSOE", ya que la subida del IVA propuesta en la enmienda no afectaría a los presupuestos de este año al entrar en vigor en 2022 y estos se podrían ajustar al impacto de la medida.

Por ello, Azañón se lamenta de que Montero comete una "irregularidad al señalar que afecta a los presupuestos en curso". No es la única anomalía que él detecta. A juicio del portavoz, la presidenta de la Cámara Alta sólo podría vetar la enmienda sin una acuerdo total, cosa que a su ver había, ya que sólo se oponía el PSOE; y añade que el veto de Llop lo motivó una decisión del Gobierno. Por ambos motivos, Azañón denuncia que es "un claro ataque a la división de poderes".

Vía judicial

Azañón adelanta que los peluqueros no se quedarán parados y que habrá movilizaciones del sector por todo el país, empezando el miércoles en el Congreso, donde se hubiera votado la enmienda ese mismo día. Sin embargo, reconoce que lo más efectivo es recurrir a la justicia y argumenta que el asunto tiene visos de "acabar en el Tribunal Supremo" con un fallo a favor de las peluquerías.

El sector se queja de que el PSOE los haya abandonado. Cuando el Gobierno de Rajoy subió el IVA a las peluquerías en el 2012 pidiendo un esfuerzo coyuntural por la mala situación económica, los socialistas impulsaron una proposición no de ley para revertir la subida. Mas cuando Sánchez llegó al Ejecutivo tras la moción de censura se olvidó del asunto.

Por su parte, el PP apoya al sector ya que en palabras de Azañón, "sienten que tienen una deuda", porque ellos cambiaron el tipo impositivo. El resto de partidos del territorio nacional respaldan a las peluquerías, independientemente del color político, desde la alianza están en contacto con todos.

Impacto económico

Si se aprobara la bajada de 11 puntos del tipo de IVA, Hacienda dejaría de ingresar 400 millones por el impuesto en cuestión; pero la alianza asegura que tendría un impacto positivo de 150 millones de euros en las arcas del Estado. Azañón recuerda que si las empresas aumentan su actividad se traduce en trabajadores cotizando, menos prestaciones por desempleo y erte y un mayor número de clientes que pueden paliar los ingresos de la caída del IVA con un mayor consumo.

El sector de las peluquerías facturó en 2019 4.000 millones de euros, un 0,36% del PIB. La cifra se redujo un 40% en 2020 y debido a ello, un 50% de las 20.000 empresas del sector atraviesa momentos críticos, según señala Azañón.