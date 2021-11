El perfil del nini español: estudios acabados, experiencia laboral fuera de su sector y sobrecualificación

"Cuando sale el tema de los Ninis, siempre sugiero que busquen la palabra en Google Imágenes", indica Andreu Cruañas, presidente de la patronal de agencias de trabajo temporal Asempleo, "aparecen unos jóvenes sentados en un parque bebiendo a morro una litrona o fumando". Esto no tiene nada que ver con la realidad, que se acerca más a "un señor con una carrera y dos masters y unas prácticas de un año cursadas en su sector".

El pasado octubre, la Encuesta de Población Activa (EPA), mostraba que durante el segundo trimestre de 2021 en España había un total de 495.000 jóvenes de entre 16 y 25 años en desempleo o en la inactividad y no cursaron estudios. La cifra supone un 11,4% del total de la franja poblacional.

Los ninis no son un problema nuevo, surgido debido a la pandemia. Ya durante la Gran Recesión, la cifra de jóvenes entre 16 y 29 años que no trabajaban o estudiaban rozó el 25%. La pandemia hizo que se disparara su número, por primera vez desde 2013. Sin embargo, durante 2021 los ninis cayeron un 25,5% respecto al curso anterior, situándose en niveles precovid.

Con todo, en el último lustro ha habido un cambio en el perfil del nini. Si en 2014 el prototipo era un joven sin estudios terminados; en 2021, el nini es alguien que normalmente tiene estudios secundarios o superiores acabados, con experiencias laborales que no se corresponden con lo que ha estudiado, está en una situación de sobrecualificación, sin poder acceder a su sector y con dificultades para reconvertirse, señala Cruañas. "A trazo grueso", el único punto en común es la desmotivación.

El presidente de Asempleo cree que el problema surge del sistema educativo, donde no se hace una correcta orientación laboral. "El fenómeno de los ninis tiene una conexión con la inadecuación de la formación, entre oferta y demanda de empleo", apunta el experto, y añade que falla la primera orientación laboral que debería poner en contacto a los estudiantes con la realidad del mercado de trabajo.

Orientación escolar

"La pregunta es quién nos orienta y cómo. Lo ideal sería que en algún momento de la ESO, estudiando la personalidad y el expediente del alumno, se expliquen las opciones. No puedes dejar a la gente que elija a su albur sin saber por qué", denuncia Cruañas, que subraya que debido a la falta de orientación, "los jóvenes se mete en carreras en las que no destaca con un nivel de mediocridad alto", lo que imposibilita en sectores sin necesidad de mano de obra que trabajen en la profesión escogida.

Estos jóvenes no reciben la suficiente ayuda por parte de los servicios públicos de empleo, apunta el empresario, ya que estos se centran en las personas clasificadas como desempleadas. Las oficinas del SEPE se centran en aquellos que han ido a parar al paro después de haber tenido una experiencia profesional ya que necesitan acudir para cobrar la prestación.

Los servicios públicos de empleo son frecuentados por quienes han tenido una experiencia laboral y los mayores de 45. Los ninis recurren a otras vías para tratar de insertarse en el mercado laboral: las bolsas de trabajo de las universidades, redes sociales como Linkedin, empresas de trabajo temporal o a redes de contactos. "Se mueve a unos niveles diferentes".

Con todo, hay luz al final del túnel y no estamos frente a una generación perdida. "El nini cualificado encuentra trabajo, aunque no es de lo suyo", subraya Cruañas, pero añade que "tendrá que reinventarse para lograrlo". La orientación es un factor "clave" para lograr reinsertar a estos parados, ya que las tendencias indican que las nuevas generaciones que entran al mercado "cambiarán entre cuatro o cinco de veces de profesión en su vida laboral". La flexibilidad y la polivalencia ganan enteros para mejorar la empleabilidad.

Existe otro grupo de jóvenes, menor que el de los universitarios, que no trabajan ni estudian, aquellos que no tienen terminados sus estudios. Desde la patronal señalan que su reinserción en el mercado pasa por encontrarles un empleo primero y formarlos después con "pequeñas píldoras como idiomas o habilidades tecnológicas", ya que si no, es difícil que se interesen sólo por la formación si abandonaron los estudios.

Pérdida de talento

Los ninis tienen un efecto negativo en la economía española. Cruañas señala que el presidente de la empresa tecnológica Indra le comentó que en España le faltaban por cubrir 1.500 puestos de trabajo para proyectos que ya están en marcha. "No se ha formado gente para ello" y eso lastra las posibilidades de la economía española.

"Indra no tiene plantilla para proyectos en marcha, ¿cómo se va a plantear nuevos proyectos o I+D?", denuncia el presidente de Asempleo. Sin mano de obra no se puede impulsar una transformación del modelo productivo español que ayude "a que se suban los sueldos".

Bajas remuneraciones y falta de oportunidades añaden el siguiente clavo en el ataúd a la economía española. La fuga de talento, aquellos con estudios que no ven salida en el país, o que son seducidos por sueldos más altos, se marchan al extranjero y descapitalizan España, país que en número de ninis gana la medalla de plata en Europa. Sólo es superado por Italia, que en 2020 tenía al 19% sin cursar estudios ni trabajar.

"El principal problema de base es la desconexión entre oferta y demanda de empleos, ha habido una formación distanciada de las demandas del país", se lamenta Cruañas, ya que el país está desperdiciando recursos públicos en la formación y los jóvenes solo pierden el tiempo y se llenan de frustración por no poder poner la primera piedra en sus proyectos vitales personales.