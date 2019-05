Dinero Pinchazo del plan para fichar en el trabajo: cinco millones de españoles se quedan fuera Sindicatos y Gobierno constatan que la mayoría de las compañías que no cuentan con comité de empresa no aplicarán la medida. Creen que los inspectores no darán abasto

photo_cameraPedro Sánchez y Magdalena Valerio, en el Palacio de la Moncloa.