El plan del PSOE para ‘engañar’ a Podemos con el proyecto de ley que limitará los alquileres

El control del precio de los alquileres ha provocado un nuevo encontronazo entre PSOE y Podemos en el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Transportes tiene un plan, durante el trámite parlamentario del proyecto de ley de Vivienda en el Congreso, para rebajar el alcance de la medida impulsada por Pablo Iglesias.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, intentó este martes restar importancia a la nueva vía de agua abierta en el Gobierno de coalición y que enfrenta a Unidas Podemos con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a costa de la futura Ley de la Vivienda y la regulación de los precios del alquiler.

Montero negó que Ábalos haya renunciado a tramitar la futura Ley de Vivienda. Según la portavoz, “nunca” se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. No obstante, cuestionó que este control de precios sea el mejor instrumento para ello.

Con el acuerdo con Podemos

Con todo, el PSOE tiene previsto cumplir con el pacto alcanzado con Podemos para regular el precio de los alquileres en las grandes ciudades.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al Gobierno, el Ministerio de Transportes someterá el texto en las próximas semanas a la aprobación del Consejo de Ministros, donde se encuentran representados los dos socios de la coalición.

Ábalos llevará el texto al Congreso

Después, el departamento que dirige José Luis Ábalos planteará en el Congreso esa normativa que pasará por implementar una política de control de precios, aplicándola temporalmente y de manera excepcional en los lugares más tensionados.

Defienden que el proyecto de ley de vivienda en marcha es el marco más adecuado porque este control de precios necesita un tiempo y una reflexión en profundidad y no procede aplicarlo por extrema y urgente necesidad.

Explican que la normativa conlleva una complejidad técnica y jurídica importante y, además, si no se diseña adecuadamente, podría tener un efecto negativo sobre la oferta de viviendas para alquilar. Podría frenar la oferta si no se realiza adecuadamente.

Además, Transportes está estudiando medidas fiscales para incluir en ese proyecto de ley. Se encuentran en fase de debate y de cambio de impresiones con el resto de ministerios.

El Gobierno no tiene mayoría suficiente

Pero en el PSOE se recuerda que el Gobierno de coalición no tiene mayoría suficiente en el Congreso y que, por tanto, está abocado a buscar el consenso. Algunos cargos socialistas implicados en los trabajos hablan incluso de una maniobra para “engañar” a Podemos y lograr apaciguar los ánimos.

Pese a que el Ministerio de Transportes incluirá el control de precios en el texto, Moncloa ya ha comunicado de forma oficiosa al equipo económico de Podemos que esa medida “espanta a los inversores”. Y el Gobierno y el PSOE quieren dar una imagen de moderación ante ellos.

Por ello, en el entorno de Pedro Sánchez se interpreta el ultimátum de Podemos como una “medida de presión” para que el Ejecutivo no dé ahora marcha atrás.

Negociar enmiendas con la oposición

En paralelo, el Ministerio de Transportes está perfilando las medidas concretas que incluirá en ese proyecto de ley de vivienda. Y hasta tiene previsto negociar con la oposición enmiendas que eliminen durante el trámite parlamentario las medidas más intervencionistas impulsadas por el líder de Podemos.

Así, la debilidad parlamentaria del Gobierno imposibilitará llevar a cabo el control de precios. “Había una clara voluntad de hacerlo, pero no hemos podido”. Ese será el argumento final que el PSOE esgrimirá ante la formación morada para descartar por completo la propuesta. Avisan de que, “si Iglesias no apoya ese texto, no habrá ley”.