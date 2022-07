Presentar demandas colectivas, la única estrategia para las víctimas de estafas con criptomonedas

La mejor estrategia legal para aquellos que han sido estafados en el mundo de las criptomonedas son las demandas colectivas como explica Emilia Zaballos a Confidencial Digital. La abogada es presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomendas y recalca que lo importante es contactar con otras víctimas, a través de chat en Internet, además de con un equipo legal que pueda asesorar a la víctima.

Zaballos afirma que las acciones colectivas son la opción más interesante en estos casos. Lo primero, porque permite ahorrar gastos al demandante ya que comparte costes con más personas, se podría entrar a formar parte de una demanda colectiva por 100 euros. Además, es una forma de sumar pruebas contra el estafador.

Como explica la abogada a este medio, lo normal es que las demandas puestas de forma individual acaben archivadas. Por ello, el objetivo debe ser conseguir un número suficiente de demandantes de diferentes zonas geográficas y así poder llegar a la Audiencia Nacional, que cuenta con los recursos suficientes para investigar a los estafadores del mundo de la criptomoneda.

Caso Javier Bioscas

La primera macroestafa que la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomendas ha conseguido llevar a la Audiencia Nacional es una demanda contra Javier Biosca, su mujer y su hijo. Se habla de una estafa de unos 818 millones de euros que ha podido afectar a unas 3.000 personas, aunque en la demanda participan 730. Bioscas acaba de salir de prisión tras pagar 1 millón de euros de fianza.

Además, la Asociación ha conseguido llevar otros dos casos más hasta la AN, las demandas contra Kauilian y Arbistar. También son los primeros que han conseguido que una plataforma pague a todos los afectados.

Criptosectas

Otra problemática que está surgiendo en torno al mundo de las criptomonedas son las criptosectas. Estas organizaciones captan a gente joven para que participen en cursos de formación, pero en realidad lo que están haciendo es usarles como comerciales. Les dan comisiones por sus ventas en criptomonedas para que entren en un círculo vicioso de inversión. Incluso hay jóvenes que acaban siendo adictos a invertir en criptomonedas.

Actualmente está abierto un caso contra IM ACADEMY aunque la investigación sigue bajo secreto de sumario, pues hay menores implicados.

Falta de regulación

Como indica la letrada actualmente existen más de 10.000 criptos y, aunque solo resistirán unas pocas, estas monedas virtuales “han llegado para quedarse”. Por ello, recalca que debemos familiarizarnos con ellas y regularlas. De hecho, la Unión Europea trabaja en el reglamento MICA, que tenía previsto haberse aprobado el año pasado, pero aún sigue sin estar vigente.

Lo único que se ha regulado en España en relación a las criptomonedas es la información que deben facilitar las empresas al Estado. Se les piden datos sobre las transacciones, inversiones y monedas con las que trabajan para conocer “lo que tiene la gente” y recaudar impuestos por ello, como explica Zaballos a Confidencial Digital. Otro problema que señala la abogada es la falta de formación en juzgados y cuerpos de seguridad. Actualmente, la asociación trabaja en cursos de formación para estos profesionales.

Recomendaciones

Antes de invertir es importante estar bien informados y asegurarse de ser titulares de las monedas, no dejar que la empresa las ponga a su nombre. También hay que estar atentos a la publicidad agresiva y no dejarse llevar por la filosofía del “pelotazo”, pues esto no siempre se corresponde con la realidad.

Una vez que el sistema piramidal cae y se es consciente de la estafa, lo que hay que hacer es informarse con rapidez sobre las acciones legales que hay emprendidas contra el delincuente en cuestión. Además, es importante hacer capturas de pantalla de todo lo que tengamos relacionado con la inversión porque a veces se eliminan estas páginas webs para no dejar rastro.