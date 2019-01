El proyecto de ley para limitar el precio de los alquileres es un ‘engaño’ del Gobierno a Podemos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado recientemente que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con el pacto alcanzado con Podemos para regular el precio de los alquileres en las grandes ciudades.

Este punto, sin embargo, no se incluyó en el Real Decreto Ley del alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de diciembre.

La reforma del mercado del alquiler necesita aún el visto bueno del Congreso de los Diputados. El Real Decreto Ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, debe ser ratificado por la Cámara Baja en un plazo de 30 días desde su publicación en el BOE. Una circunstancia que se produjo el pasado 19 de diciembre.

Rechazo de Podemos al decreto del Gobierno

Este escenario pasaría por ser un mero trámite si no fuera porque Podemos, principal socio del Gobierno, ya ha advertido de que no votará a favor de la normativa, ya que no contempla su principal propuesta: limitar el precio de los alquileres.

Ante el plante del partido de Pablo Iglesias, la ministra de Hacienda ha asegurado que el Ejecutivo va a cumplir el compromiso alcanzado con Podemos para regular el precio de los alquileres, aunque ha puntualizado que lo llevará a cabo a través de los Presupuestos o un proyecto de ley. Esta última opción es la que está ahora mismo encima de la mesa.

Medidas en el proyecto de ley de vivienda

Así, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes próximas al Gobierno, el Ministerio de Fomento y el PSOE plantearán en el Congreso, a lo largo del mes de enero, implementar una política de control de precios, aplicándola temporalmente y de manera excepcional en los lugares más tensionados.

Defienden que el proyecto de ley de vivienda en marcha es el marco más adecuado porque este control de precios necesita un tiempo y una reflexión en profundidad y no procede aplicarlo por extrema y urgente necesidad en el real decreto de diciembre, sino poder implantarlo a lo largo de 2019.

Es exactamente, aseguran en el equipo de José Luis Ábalos, lo que se pactó en octubre con el equipo negociador de Unidos Podemos.

Explican que la normativa conlleva una complejidad técnica y jurídica importante y, además, si no se diseña adecuadamente, podría tener un efecto negativo sobre la oferta de viviendas para alquilar. Podría frenar la oferta si no se hace adecuadamente.

Además, Fomento está estudiando medidas fiscales para incluir en ese proyecto de ley. Se encuentran en fase de debate y de cambio de impresiones con el resto de ministerios.

El control de los precios quedará en nada

Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen a Confidencial Digital que el anuncio protagonizado por María Jesús Montero es un “brindis al sol”. Se habla incluso de una maniobra para “engañar” a Podemos y lograr apaciguar los ánimos.

Pese a la firmeza de las palabras de la ministra de Hacienda, Moncloa ya ha comunicado de forma privada al equipo económico de Podemos que esa medida “espanta a los inversores”. Y el Gobierno y el PSOE quieren dar una imagen de moderación ante ellos.

Por ello, en el entorno de Pedro Sánchez se interpreta el ultimátum de Podemos como una “medida de presión” para que el Ejecutivo no dé ahora marcha atrás.

PP y Ciudadanos bloquearán la normativa

En paralelo, el Ministerio de Fomento ha comenzado a trabajar en las medidas concretas que incluirá en ese proyecto de ley de vivienda. Pero cuenta con que PP y Ciudadanos bloquearán su debate en el Congreso.

Así, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo imposibilitará llevarlo a cabo. “Había una clara voluntad de hacerlo, pero no hemos podido”. Ese será el argumento final que el PSOE esgrimirá ante la formación morada para descartar por completo la propuesta.