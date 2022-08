La psicosis por los pinchazos en las discotecas no frena la recuperación del ocio nocturno

Hasta el momento, en España los pinchazos en discotecas no han tenido como consecuencia ni agresiones sexuales ni robos, aclara Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación de locales de ocio nocturno, a Confidencial Digital. Además, este fenómeno parece no disminuir el número de clientes, pues, según indican los últimos datos, el sector se sigue recuperando después de la pandemia y ya llega al 81% de las cifras de negocio de 2019. Aunque es cierto que las zonas de costa y las grandes capitales son las que están teniendo más movimiento, en general el ocio nocturno respira "un poco más tranquilo" después de dos años bastante duros.

A pesar de todo, no bajan la guardia y, como señala Pizcueta, están colaborando con los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado para esclarecer qué está pasando con los pinchazos. Todavía hay muchas hipótesis abiertas sobre por qué en la mayoría de casos simplemente se clava la aguja a las víctimas, pero no se les inyecta nada. Como el propio portavoz señala, es algo muy extraño: “crecen los pinchazos, pero no hay agresiones”. Este es un fenómeno del que, hasta la fecha, no se tiene constancia de que existan precedentes en nuestro país.

¿Una gamberrada?

Las investigaciones policiales para conocer el origen e intención de estos pinchazos aún están abiertas. Se barajan varias hipótesis que van desde el reto y la gamberrada hasta una consecuencia del efecto llamada. De hecho, este fenómeno se origina en Francia, en zona fronteriza con España. Tanto en el país vecino, como en Reino Unido se vivió un pico de pinchazos, pero en ninguno de los dos casos se llegó a saber qué pasaba, como explican desde la asociación España de Noche.

Por lo tanto, el mayor misterio ahora mismo es saber cuál es el motivo de este fenómeno. Es cierto que la sumisión química a mujeres para cometer agresiones sexuales es una práctica real, pero hasta el momento no se conoce ninguna víctima de pinchazos que haya sufrido este tipo de ataques.

Protocolos de actuación

Pizcueta explica que aunque ahora mismo no se pretende aumentar la seguridad o empezar a cachear a los clientes, sí hay un protocolo claro de actuación ante estos casos. Cuando una víctima se acerca al personal de un local para denunciar que le han pinchado algo, lo primero es avisar al 112 para que manden servicios sanitarios y agentes de policia. Además, se ponen en conocimiento del personal de seguridad y de control de acceso a las instalaciones. Hay que tener en cuenta que en este momento todos los casos son relevantes, pues pueden aportar pistas para descubrir qué está pasando con estos pinchazos.

Dentro de poco entrarán en juego también los puntos violeta, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad. La idea es que determinados puntos de los locales, como pueden ser los roperos, el baño o la barra, tengan una señal violeta que indiquen a las mujeres que pueden acercarse a pedir ayuda en caso de que hayan sido agredidas o se sientan acosadas. En estos puntos habrá una trabajadora del local preparada para atenderlas y ayudarlas en todo lo que puedan necesitar

Recomendaciones a la hora de salir de fiesta

“Madrid es la segunda capital de Europa más segura, después de Copenhague”, apunta Pizcueta, por lo que podemos sentirnos bastante tranquilos a la hora de salir por la noche a divertirnos. Sin embargo, no está de más tener en cuenta algunas recomendaciones, como estar siempre pendientes de nuestras pertenencias, familiarizarnos con los locales y estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor.