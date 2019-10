Sacyr trae a España el asfalto de carreteras elaborado con neumáticos reciclados

La filial de Sacyr, Valoriza Medioambiente, ha desarrollado RARX. Es un innovador producto que se emplea como aditivo para carreteras y está compuesto en un 65% por polvo de neumático reciclado y permite su uso en plantas de asfalto. Las vías asfaltadas con RARX mejoran la durabilidad del firme y reducen la contaminación acústica.

El proceso de producción es más sostenible porque el consumo es directo en plantas de asfalto, en lugar de los aditivos industriales, y permite su uso directamente en el mezclador de la planta de asfalto,

Además, no necesita maquinaria auxiliar para su consumo, no genera sobrecostes energéticos en la fabricación del asfalto y no disminuye el rendimiento de la planta.

Fuentes de Sacyr confirman a Confidencial Digital que la constructora ha realizado en España varios tramos de ensayo en Fuenlabrada, en Autopistas de la Mancha y en la A4 en Valdepeñas se han asfaltado 5 kilómetros este verano.

Experiencia internacional

En México, la autopista que une las localidades de Pirámides, Tulancingo y Pachuca -al noroeste de Ciudad de México-, supone un verdadero hito tecnológico en el tratamiento y conservación de carreteras en toda Latinoamérica.

Durante su rehabilitación, también se ha utilizado RARx. Otra de las técnicas empleadas ha sido el Rubblizing, mediante el cual se tritura el pavimento con maquinaria pesada creando una nueva capa que alarga la vida del asfalto.

Fuentes de la constructora explican a ECD que estas técnicas no solo han permitido la optimización de los recursos si no que aseguran una disminución de la huella de carbono de dicha obra, con una absoluta mejora ambiental en todo el proceso.

Destacan que esta obra ha marcado un verdadero hito tecnológico al ejecutarse con una solución de asfaltado con mezclas que contienen alto contenido en cemento asfáltico y polvo de neumático gracias al aditivo RARx.

En el primer tramo de 11 kilómetros se utilizaron cerca de 400 toneladas de RARx, lo que ha supuesto el uso de 240 toneladas de polvo de neumático y la reutilización del caucho equivalente a más de 25.000 neumáticos usados.

La altísima calidad de la carpeta asfáltica ejecutada y su alto contenido en cemento asfáltico modificado con el aditivo RARx, permite tener una garantía de mayor durabilidad.

Al final de esta obra se estima que se habrán reutilizado más de 150.000 neumáticos, lo que da una idea también del impacto positivo al medio ambiente del uso del RARx en la autopista.

Una técnica probada en Chile

En Chile, ‘La Ruta del Limarí’, que enlaza los municipios de La Serena y Ovalle mejora la seguridad y conectividad de la Región de Coquimbo, al norte del país. Uno de sus tramos fue desarrollado con mezclas asfálticas que utilizan un betún modificado con altos porcentajes de material reciclado.

“Utilizamos una mezcla asfáltica de altas prestaciones, yo le llamo mezcla con superpoderes”, explica Antonio Ramírez, director de Innovación y Conocimiento de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras.

La mezcla está compuesta por betunes en los que se han sustituido los polímeros derivados del petróleo por residuos: neumáticos fuera de uso y plásticos reciclados.

Vea un vídeo del proyecto y de cómo impacta en las comunidades locales:

Reconocimiento a nivel europeo

El proyecto de Valoriza Medioambiente, Cirtec, obtuvo el Accésit del Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa 2017 en la categoría Producto/Servicio para el Desarrollo Sostenible.

Cirtec contribuye a la economía circular, ya que emplea polvo de neumáticos fuera de uso para la fabricación de un aditivo para el asfaltado de carreteras. Es la filial del grupo que fabrica y comercializa RARX. Exporta ya RARX a Alemania, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y México.