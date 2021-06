Sánchez ha ‘repartido’ más dinero del que llegará de Bruselas: le van a faltar 18.000 millones

Pedro Sánchez ha comprometido inversiones millonarias en España con un dinero de Europa todavía no asegurado. Bruselas ha trasladado a Moncloa que no dará una fecha para la llegada del segundo tramo de los fondos europeos, que alcanza los 10.000 millones, hasta que no concrete las reformas fiscal, laboral y de pensiones.

Por el momento, la UE acaba de dar el visto bueno al plan de reformas con el que España aspira a lograr hasta 69.500 millones de euros de aquí a 2026. Era el paso más importante, pero no el último.

La UE solo ha asegurado 9.000 millones

El Consejo Europeo, esto es, los gobiernos de los 27, tienen ahora un mes para pronunciarse sobre las evaluaciones, y, si bien no tienen formalmente un poder de veto, sí que pueden complicar, ralentizar e incluso posponer la decisión que permitirá desembolsar antes de agosto los primeros 9.000 millones de euros.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha declarado en los últimos días que no habrá ningún problema, que no hay ni razones para pensarlo, ni elementos de duda entre sus colegas, pero aun así está aprovechando para hacer todo el ‘lobby’ posible entre los socios potencialmente más críticos con el fin de que no haya dificultades.

Sánchez ha prometido 27.000 millones

Sin embargo, España opta a un máximo de 19.000 millones de euros durante este ejercicio, es decir, 8.000 millones menos de lo que el Gobierno incluyó en los Presupuestos para 2021.

La primera tanda podría llegar en semanas, pues es la que se conoce como ‘prefinanciación’, y abarca un 13% de los 70.000 millones totales (9.000 millones) a los que puede aspirar el Gobierno, que están vinculados a las reformas ya implementadas desde febrero de 2020.

En cambio, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones entre España y la Comisión Europea, para optar a los 10.000 millones restantes, que en el mejor de los casos llegarían en el primer trimestre del año que viene, hay que ir aprobando reformas, alcanzando hitos.

Moncloa ha comenzado a presionar en Bruselas para obtener un calendario aproximado sobre las próximas entregas de dinero a España.

En el equipo de Pedro Sánchez no se pasa por alto que en los Presupuestos Generales del Estado para este año se consignaron 27.000 millones vinculados al primer tramo de ayudas.

No recibirán los fondos este año

Así las cosas, al Gobierno le faltan ahora 18.000 millones para cubrir los compromisos que Moncloa ha adquirido con varias empresas para financiar sus proyectos y asegurar la supervivencia este mismo año.

De hecho, algunas de estas compañías ya han recibido el mensaje de que, con toda seguridad, no se les entregará el dinero prometido este ejercicio.

El dinero que ya ha ‘repartido’ Moncloa

Fuentes conocedoras de los proyectos comprometidos por Moncloa destacan a ECD que 50.000 millones de euros, de los 70.000 que España recibirá en transferencias de la Unión Europea, se destinarán a 10 grandes proyectos de inversión entre 2021 y 2023, aunque no ha ofrecido muchos detalles sobre la letra pequeña.

En concreto, se destinarán 13.200 millones de euros a movilidad sostenible (electrificar las vías públicas y transición al vehículo eléctrico); 6.820 millones a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (paneles solares, eficiencia energética de las viviendas); y 4.315 millones de euros a la modernización de las Administraciones Públicas.

El Gobierno dedicará 4.060 millones a digitalizar las pymes; 4.000 millones irán a la hoja de ruta del 5G; 3.780 millones a la nueva política industrial con horizonte 2030 y la economía circular; y 3.590 millones al plan nacional de competencias digitales para que toda la población tenga acceso a formación en digitalización -pymes, autónomos, etc.-.

El turismo se llevará 3.400 millones de euros destinados a mejorar su competitividad; el desarrollo del sistema nacional de ciencia e innovación contará con 3.380 millones de euros, y el despliegue de energías renovables se dotará con 3.165 millones.

Ni un euro más hasta concretar reformas

Pero el mensaje de Bruselas a España ha sido contundente, según ha podido confirmar ECD. Ha trasladado que no dará una fecha para continuar las entregas de dinero hasta que el Gobierno no concrete fundamentalmente las reformas fiscal, laboral y de pensiones, “los asuntos que realmente preocupan en Europa”, han insistido.

El Gobierno asume que tiene que cumplir las expectativas de Bruselas, pero asegurándose al mismo tiempo de que será capaz de sacar adelante esas reformas en el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con una mayoría parlamentaria clara.

El foco en Bruselas está puesto, en todo caso, en el siguiente tramo de ayudas. Se desembolsaría a finales de la primavera de 2022, pero sólo si se cumple lo pactado para finales de este 2021. Y ahí ya hay cuestiones de mercado laboral de calado.

La Comisión Europea se ha mostrado muy comprensiva en los aspectos que siguen abiertos en materia laboral o de pensiones, pues aceptan que la negociación con los agentes sociales es fundamental, pero esperan resultados concretos en los próximos seis meses.