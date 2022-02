Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell se movilizan para aislar a ING

La banca ha acelerado con el lanzamiento de cuentas sin comisiones como alternativa a aquellos clientes que no quieren estar tan vinculados o que no pueden, por no cumplir los exigentes requisitos que pide el sector. Solo deben renunciar a ir a la sucursal para hacer sus gestiones diarias, como lleva realizando hace años el banco holandés ING.

Ahora, las críticas de los clientes y el avance de la digitalización han llevado al sector en su conjunto en España a ofrecer cuentas online sin comisiones donde el usuario tiene que relacionarse con su entidad a través de la app, la web o telefónicamente.

La mayoría de los bancos ha venido exigiendo hasta ahora una nómina o pensión, además de domiciliar recibos y hacer pagos con tarjeta a cambio de no pagar comisiones.

Así, la estrategia de ING siempre ha traído de cabeza a las principales entidades españolas. Al carecer de costes de estructura, la entidad holandesa ha venido ofreciendo una mejor remuneración del pasivo, menores comisiones, etc.

Sin embargo, las decisiones de los últimos años han llevado a la gran banca nacional a dar por ganada la batalla. Ahora, la ofensiva de lanzar cada una de las entidades una cuenta on line sin comisiones persigue de fondo arrebatar clientes a bancos que operan como ING, según admiten a Confidencial Digital en las grandes entidades consultadas.

Eliminación del ‘Depósito Naranja’ de ING

Uno de los movimientos más destacados fue la eliminación del ‘Depósito Naranja’ que podían contratar quienes abrieran una Cuenta Naranja, uno de los productos de ahorro estrella de ING. Este depósito, disponible en exclusiva para los nuevos clientes y que ofrecía una remuneración del 1% TAE a dos meses, dejó de estar disponible hace varios años.

Tampoco se pasa por alto la rebaja en la rentabilidad del ahorro, que viene ya desde hace varios ejercicios. La entidad modificó las condiciones de sus productos debido al contexto de bajos tipos de interés.

La Cuenta Naranja, por ejemplo, también sufrió variaciones y eliminó la bonificación de los recibos. “Con aquel movimiento, la Cuenta 1,2,3 del Santander quedó como la única de las grandes entidades que remunera por los recibos domiciliados”, destacan en el sector.

Todo comenzó con la “guerra de los cajeros”

Pero la batalla que da ahora por ganada la gran banca española contra ING comenzó en 2015 con la declaración de la “guerra de los cajeros”. Santander, BBVA y CaixaBank vieron una clara oportunidad de robarle clientes.

El asunto de la gratuidad de los cajeros está controlado en España por los grandes grupos financieros nacionales.

Por ello, ese nuevo escenario obligaba a ING a reinventarse si quería sobrevivir en España. Su futuro quedaba condicionado por las decisiones adoptadas por la mayor parte del sector financiero, que decidió entonces cobrar una comisión de dos euros a los no clientes por sacar dinero de sus cajeros.

Dejar a sus clientes sin poder sacar dinero gratis

El cambio de condiciones en los cajeros afectó en gran medida a la entidad holandesa, dado que no tiene una red propia en el país, y que venía ofreciendo a sus más de tres millones de depositantes utilizar sin comisiones los terminales de otras entidades.

Esta política había diferenciado hasta ese momento a ING de otros bancos. Le había supuesto una importante captación de clientes, que en concreto, podían sacar dinero gratis en toda la red 4B, desde cualquier importe.

Otro de los acuerdos entre los tres grandes bancos fue la política de no firmar pactos con terceros para permitirles usar sus dispensadores, lo que obligó a entidades como ING a pactar con el Popular. Tras ser adquirido por el Santander, se vio forzado a buscar sustitutos. CaixaBank también le ha cerrado las puertas de Bankia tras su integración.