El Santander mejora un 20% su reputación tras la entrevista de Ana Botín en ‘Planeta Calleja’

El Santander ha recogido los primeros frutos de la entrevista de Ana Botín en ‘Planeta Calleja’. Una apuesta que ha reportado una mejora de la reputación de la entidad y el acercamiento a las sucursales de nuevos potenciales usuarios, que se han mostrado proclives a hacerse clientes del banco.

La televisión y las redes sociales se han convertido en los nuevos aliados de Botín. La presidenta del Santander reconocía hace unos días que su paso por el programa ‘Planeta Calleja’ tenía dos objetivos, por una parte, hacerle entender a los 145 millones de clientes en el mundo “cómo queremos hacer las cosas y cómo entendemos hacer banca”.

Y por otra, llegar a segmentos de población, especialmente a los jóvenes, a los que antes no llegaban. La misión era por tanto que la gente entendiera “que podemos ayudarles”.

Por ahora, y así lo aseguran a Confidencial Digital fuentes internas del Santander, “ha sido un éxito”. No sólo por el aumento en el conocimiento de la marca y de Ana Botín, sino también porque “mucha gente se ha acercado hasta la entidad queriendo convertirse en cliente del banco”.

“Los que vieron el programa eran más proclives a hacerse clientes del Santander”, aseguró la presidenta de la entidad el pasado 29 de enero durante la presentación de los resultados anuales, aunque sin precisar más detalles.

Pero la dirección de la entidad ya maneja internamente los primeros resultados de la aparición de Botín en ‘Planeta Calleja’, a la espera de que en los próximos meses esa estrategia se traduzca también en captación de clientes.

Más proclives a hacerse clientes del banco

Así, ECD ha podido saber que una encuesta encargada por el banco refleja que el 22% de los espectadores que vio a Botín con Jesús Calleja en Groenlandia, en el programa sobre los efectos del cambio climático que Cuatro emitió en ‘prime time’ el pasado 8 de enero, respondió que ahora era proclive a hacerse cliente de la entidad.

Además, según la misma encuesta, el Santander mejora un 20% su reputación tras la entrevista de Ana Botín en ‘Planeta Calleja’

Con el objetivo de acercarse más, Ana Botín comentó también durante la presentación de resultados que cada vez que algún empresario le escribe por Linkedin o Instagram intenta contestar. “Esta mañana me escribió por Instagram un empresario y he mandado a dos personas a verle. Es posible que hagamos negocio porque no es cliente del banco”.

Aceptación de la plantilla del Santander

Hay que recordar que la ejecutiva muestra desde hace un par de años una imagen renovada y mucho más cercana. Se declaró oficialmente “feminista” en un post de su cuenta de Linkedln en 2018 y ahora trabaja por trasladar también el sentimiento al banco.

Tras la emisión del programa, el banco puso también a disposición de los empleados del Santander una encuesta en su intranet para que valorasen la participación de su presidenta. Tal y cómo contó entonces DIRCOMFINDENCIAL, las respuestas de aceptación fueron unánimes entre la plantilla del banco.