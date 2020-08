SEAT, Toyota y Lexus aceptan traducir al catalán los manuales de sus vehículos

Tres destacadas marcas de coches, como SEAT, Toyota y Lexus, han accedido a traducir al catalán los manuales de uso o del propietario de 18 modelos de vehículos diferentes tras las presiones en Cataluña de la Plataforma per la Llengua, la asociación en defensa del catalán.

Esto significa que alrededor de 10.000 páginas se encuentran a disposición del cliente en catalán en formato digital en las webs de las compañías.

Pese a ello, la Plataforma per la Llengua critica que “SEAT, Toyota y Lexus invisibilizan la búsqueda de los manuales, ya que no hacen difusión y ni siquiera tienen webs específicas en catalán para localizarlos, pero lo más grave es que no los distribuyen con el vehículo, tal como especifica la ley”.

Código de consumo de Cataluña

Recuerdan que todos los vehículos vendidos en Cataluña desde 2010 deben disponer del manual de uso que se facilita con el coche en catalán y en el mismo formato que se presenta para las otras lenguas. Así lo establece la Ley 22/2010, del Código de consumo de Cataluña.

Además, destacan que es necesario que, por diversas normativas, también se encuentre a disposición en castellano. No obstante, aseguran que en la práctica no hay ninguna empresa de vehículos que en estos momentos esté distribuyendo de manera legal sus productos en Cataluña.

FIAT, Volvo y BMW se niegan

Más allá de estas marcas, Ford, Honda, Nissan y el grupo PSA (Peugeot, Citroën, Opel, etc.) también se han comprometido a disponer de los manuales en catalán “a lo largo de este 2020”, según fuentes de la asociación, pero de momento no lo han hecho.

Sin embargo, los grupos Fiat Chrysler, Volvo y BMW han manifestado abiertamente a la Plataforma por la Lengua que no traducirán los manuales al catalán. Fuentes de la asociación catalanista aseguran que Volkswagen no ha querido atender la petición.