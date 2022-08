El ‘snack de fruta’ que no se estropea llegará a España en otoño

En septiembre llegará a España un nuevo snack de fruta de la mano de Seven Roots y YAY! Lo innovador de este aperitivo es que está liofilizado, lo que permite que tarde más tiempo en estropearse, pero conservando los nutrientes como si de fruta fresca se tratase.

Como cuenta Sandra Rams a ECD, estos snacks se están haciendo con aguacate, piña, fresas, frutos rojos y mango con bastante éxito al otro lado del charco. De hecho, en EEUU ha recibido un premio como uno de los mejores productos del año.

Fruta liofilizada, ¿por qué?

Liofilizar la fruta es "unir lo mejor de dos mundos", señala Rams. Por un lado, se conservan los nutrientes de la fruta como si estuviese fresca, algo que no ocurre con la fruta deshidratada, por ejemplo. Por otra parte, se aumenta muchísimo la vida útil del producto, pues es una forma de conservar la comida sin que se estropeé demasiado pronto. Una característica llamativa de esta forma de tratar la fruta es el toque crujiente que le da, apunta Sandra Rams.

Los snacks de fruta liofilizada son una muestra de cómo la tecnología puede mejorar la alimentación. Además, según señala la representante de Seven Roots, cada vez el consumidor demanda más este tipo de comida saludable y sostenible. El target perfecto para esta clase de productos es la gente que se cuida y que apuesta por un estilo de vida saludable, lo que es cada vez más frecuenta tras el Covid, indica la directiva.

Llegada a España

Sandra Rams adelanta que el producto estará disponible en nuestro país desde septiembre. Se empezará a comercializar en Madrid y Barcelona para después seguirse extendiendo por toda la península e incluso por el continente europeo. El plan es empezar a venderlo en aeropuertos, estaciones de tren y lugares similares.

Desde Seven Roots entienden que no es un producto que se vaya a consumir en el día a día, así que por el momento no se verá en los supermercados. Sandra Rams lo define como “una solución para un problema puntual”. Sin embargo, asegura que cada vez será más barato producir estos snacks de fruta liofilizada en España, por lo que acabarán adaptándose a todos los bolsillos.

España en el Top 10 de inversión en Food Tech

La combinación de tecnología y alimentación para mejorar el producto final se conoce como Foodtech. Este sector ha tenido una inversión de casi 700 millones de euros en España, situándonos entre los 10 países del mundo que más fondos destinan a este nicho.

La clave es que somos un territorio con materias primas de calidad donde interesa invertir para hacer avanzar y mejorar la tecnología en el sector de la alimentación. Además de con la liofilización, también se ha usado Foodtech para sustituir proteínas animales por vegetales, como por ejemplo, en el caso de las carnes veganas, cada vez más populares.