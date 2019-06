Los taxistas dan una oportunidad a Almeida para evitar un verano caliente en Madrid

La ex alcaldesa Manuela Carmena se marcha del ayuntamiento de Madrid y con ella, muchos proyectos se quedan en el aire. Uno de ellos es la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC).

Pero los conflictos se quedan. Las problemáticas y las tensiones entre taxis y VTCs siguen siendo una realidad. Fuentes del sector del taxi aseguran que no van a movilizarse en forma de huelga como ya adelantaron porque van a darle a la nueva alcaldía “el beneficio de la duda”.

Como ya informó Confidencial Digital, el Partido Popular de Ángel Garrido aprobó un reglamento que provocó el descontento entre los taxistas impulsando a las asociaciones a recurrir. La Asociación Madrileña del Taxi considera que Garrido "engañó a su partido" por no mediar en este conflicto como hizo el PP en Valencia.

Los taxistas se movilizan

Desde la Asociación Madrileña del Taxi ya han pedido una reunión con el nuevo concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Francisco de Borja Carabante.

Román García, vicepresidente de la asociación, afirma que dicho encuentro está enfocado en conocer los “planes que tienen ellos respecto al sector del taxi”.

Esta asociación mira con escepticismo al nuevo ayuntamiento. “La actuación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ya nos dejó bastante claro que no quieren hacer nada”, asegura García.

La Federación Profesional del Taxi se muestra más crítica con el nuevo consistorio. “El Partido Popular y Ciudadanos hablan siempre de cumplir la ley como por ejemplo la del 155. Pues que cumplan la legislación también en este tema y la ley dice que las VTC deben ser precontratadas”, recalca Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi.

Desde el sector amarillo buscan una “regulación que homogenice Madrid con una normativa autonómica y municipal”. Consideran que la liberalización “se les ha ido de las manos”.

Por su parte, las VTCs todavía no han movido ficha. "No ha habido nada por el momento. Confiamos en que el nuevo gobierno no ceda ante las presiones del sector del taxi en defensa de su monopolio”, expone Eduardo Martín, presidente nacional de Unauto VTC.

Así es la ordenanza de Carmena

La Ordenanza Reguladora de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC) vio la luz el pasado 9 de mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales.

En ella, se fijaba un horario máximo de 16 horas laborables al día para los conductores de VTC en Madrid. Anteriormente, tenían libertad para trabajar las 24 horas del día.

Prohíbe la parada o estacionamiento a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarriles o autobuses para prevenir la congestión del tráfico. Lo que impide captar clientes en las zonas de alta demanda. Se permitirá sólo para vehículos acondicionados para personas con movilidad reducida.