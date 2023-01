Los taxistas recogen el guante del Gobierno de Ayuso y aceptan sentarse a negociar

Los taxistas aceptan sentarse a negociar sobre el reglamento.

La Federación del Taxi de Madrid, la más representativa del sector, paralizó la Castellana el pasado martes para quejarse sobre el Reglamento que quiere aprobar, en el primer trimestre del año, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz-Ayuso. La nueva norma pretende ampliar de 3 a 50 el número de licencias que se pueden poseer, establece una completa libertad horaria, y elimina la obligación de librar un día entre semana.

Santiago Simón, secretario legal de la Federación del Taxi, ha indicado a Confidencial Digital que la huelga del pasado 23 de enero fue un “éxito”. “La movilización demuestra que los compañeros están en contra del nuevo reglamento, y que la mayoría del sector no quiere esta medida. Fuimos más de 5.000 asistentes, mientras que a la de hace dos semanas asistimos en torno a 3.000”, ha añadido Simón.

Jota Valero, presidente de Élite Taxi Madrid -otra de las asociaciones convocantes de la manifestación- ha explicado a ECD que “estamos muy contentos por la movilización. Acudieron 9.000 asistentes, y eso que se nos prohibió el acceso por un montón de sitios. Había taxis colapsados en Plaza Castilla”.

La respuesta de la Comunidad de Madrid

El mismo día de la manifestación la cuenta de oficial de Twitter de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid colgó un vídeo -que según los datos de la propia red social ha sido reproducido cerca de 8.200 veces- en el que el consejero David Pérez hablaba sobre la nueva normativa y la movilización.

Pérez aseguraba que: “la Comunidad de Madrid tiene el objetivo de apoyar al sector del taxi, y creemos que la mejor forma de hacerlo es liberalizando un sector que no está en condiciones de competir porque tiene limitaciones, que impiden que esa competencia se pueda hacer en condiciones de igualdad, por ejemplo, con las VTC”

“En este momento, de las tres asociaciones que representan al sector del taxi, con dos hemos llegado a un acuerdo y apoyan estas medidas que hemos anunciado desde el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso. Y nos queda otra asociación, la Federación, convocante de la manifestación de hoy, con la que también intentaremos llegar a un acuerdo”, indicaba Pérez.

La postura de los taxistas

Desde la Federación del Taxi aseguran que la respuesta de la Comunidad se da “mediante un simple tuit”, en el que el consejero manifiesta que “hay dos asociaciones que están de acuerdo y una que no, cuando lo cierto es que nuestra asociación representa al 62% del sector. No es un dos contra uno, y lo que quieren es que nos unamos a su reglamento”.

Este medio ha tenido acceso al documento de la Comunidad de Madrid que fija la composición del Comité Madrileño de Transporte por Carretera, en la Sección de Transporte Público de Viajeros en Vehículos de Motor (taxis). En dicho documento se establece que la Asociación Gremial del Taxi tiene una representatividad, por empresa, del 27,99%, la Asociación Madrileña del Taxi del 9,97%, y la Federación del Taxi del 62,04%.

El presidente de Élite Taxi ha comunicado que “el señor Pérez miente y sabe que miente. Habla de ‘liberalizar para competir’ cuando quiere desregularizar el taxi para no tener que regularizar los VTC. También dice que hay dos asociaciones a favor y una en contra, pero sabe que la Federación del Taxi es mayoritaria. Además, dentro de la Gremial hay voces discordantes. Se vieron a muchos de sus asociados apoyando en la manifestación, porque no quieren estas propuestas, y muchos han planteado convocar elecciones anticipadas en la asociación”.

“No entendemos por qué la respuesta se da mediante las redes sociales y no con una rueda de prensa. Y mientras los taxistas estábamos protestando en la Castellana, Ayuso prefería ir a la Complutense a recibir un premio”, ha subrayado Valero.

Negociación con condiciones

Respecto al acuerdo al que quiere llegar el consejero de Transportes, el secretario de la Federación del Taxi ha adelantado a ECD que “nosotros vamos a reunirnos cuando quieran y hablaremos sobre lo todo lo que haga falta, pero lo que no puede ser es que los acuerdos partan desde su postura de máximos. Proyectan que hay espacio para la negociación, pero nunca han cedido en nada y tienen la sartén por el mango. No queremos que salga adelante el reglamento, sino que se deje el 2019, que fue ratificado por el Supremo”.

Por su parte, en Élite Taxi aseguran que “la Comunidad de Madrid no valora a los que no tenemos representatividad en el Comité. No pedimos derecho a voto, pero sí que seamos escuchados. Hay muchos taxistas de Madrid que están en asociaciones más pequeñas y no se les tiene en cuenta. Van a tirar para adelante con el reglamento -que responde exclusivamente a los intereses de las grandes plataformas- y no van a oír nuestras reclamaciones porque nosotros decimos la verdad”.

Más movilizaciones

Santiago Simón ha declarado que, de cara al futuro, “tenemos que reunirnos con Élite Taxi y el resto de compañeros y seguir protestando. Al final, la manifestación de ayer se convocó porque no hubo respuesta por parte de la Comunidad a la de hace dos semanas. Nos vamos a sentar a negociar, pero nuestra postura es clara”.

Asimismo, el presidente de Élite Taxi ha expresado que “si no nos hacen caso la manifestación de Castellana se va a quedar pequeña, y vamos a hacer todos los paros que haga falta, como si tiene que ser una vez por semana. No nos vamos a rendir, y en la próxima convocatoria el recorrido va a ser más amplio porque en la del pasado martes se nos quedó corto. Ya hemos tenido conversaciones con la Federación del Taxi sobre cómo dar los siguientes pasos".