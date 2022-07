Tráfico tardará 15 años en solucionar el problema de falta de profesores de autoescuelas

En España faltan actualmente 3.000 profesores de formación vial, como denuncian desde la Confederación de Autoescuelas. Teniendo en cuenta que este año solo se ofrecerán 192 plazas, si se sigue a este ritmo se podrían tardar hasta 15 años en cubrir todos los puestos vacantes que hay actualmente en España. Además, hay que tener en cuenta que cada año se irán jubilando más profesores de autoescuelas. De hecho, hay muchos profesionales que están retrasando su jubilación para no perjudicar a la autoescuela y dejarla tirada al igual que a los alumnos que quieren sacarse el carnet. Sin embargo, “esto solo es un parche, no una solución”, dicen desde la Confederación de Autoescuelas.

¿Qué se necesita para ser profesor de autoescuela?

Para convertirse en profesor de autoescuela en España se necesita pasar por tres fases, todas ellas supervisadas por la DGT. En primer lugar se hace una prueba teórica y después una práctica, es decir, algo parecido al examen de conducir, pero más complejo. Esta sería la denominada fase a distancia.

Una vez superadas, se debe asistir a un curso presencial, que no lo da la propia DGT, sino que se subcontrata. Aquí comienza uno de los problemas, pues desde el año pasado no se ha podido aprobar una licitación para este servicio a causa de problemas administrativos. A consecuencia de ello, actualmente hay tres convocatorias abiertas, cuando lo normal es que haya una al año. La primera de ellas esta estancada porque no ha podido realizar el curso formativo, pues no había empresa asignada para impartirlo. De las otros dos convocatorias, una está acabando la fase a distancia y la otra iniciando el proceso para la primera prueba.

Además, las pruebas para poder ser profesor de educación vial son bastante exigentes, según cuentan desde la Confederación de Autoescuelas a este medio. Aunque esto les parece bueno, pues cuanto más duras sean las pruebas, mejor preparados estarán los profesores, sí que es cierto que conlleva una gran criba de candidatos.

La licitación ya se ha publicado

El pasado día 15 de julio se publicó la licitación para subcontratar la formación para los futuros profesores de autoescuela. Se solicita servicio para 192 alumnos, además de 13 aulas y 30 vehículos, con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

La licitación, que debería haberse publicado el año pasado, no se adjudicará de forma definitiva hastacomo informa la DGT al. También explican que “este contrato esque hay en la administración ya que es un procedimiento restringido que requiere pasar por un proceso de adjudicación con dos fases”. Primero se debe demostrar la solvencia de las empresas, además de que cumplan una serie de requisitos. Una vez que superan esta etapa, el órgano de contratación, en este caso la DGT, decidirá a quién otorga el servicio.