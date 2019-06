150 euros en Wallapop por un balón ‘tocado’ por Hazard

Unas 50.000 personas asistieron en el Estado Santiago Bernabéu a la presentación de Eden Hazard como nuevo jugador del Real Madrid. Tras el acto en el palco, Hazard cambió el traje por la equipación blanca y salió al césped para dar unos toques y dejarse ver por los aficionados. Y lanzó varios balones a las gradas. A las pocos horas, algunos de esos balones salieron a la venta en Internet. En la web de compra-venta Wallapop podían verse al día siguiente varias ofertas de balones “que tiró Hazard”. El precio iba desde los cero euros (“Escucho ofertas”) hasta los 150 euros. “Sólo tiró menos de 50 ejemplares como este y tuve la suerte de hacerme con él, está nuevo, perfecto para un coleccionista”, indicaba uno de los vendedores, mientras que otro (que fijó el precio en 50 euros) era algo más dramático: “Me ha costado cogerlo, me han pisado, me han arañado, se han abalanzado sobre mi pero al final el balón salió ileso y está nuevo, aunque yo he salido con una pierna rota”.