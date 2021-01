El abogado de Puigdemont sospecha de Orange

“Hola Orange entiendo que vuestra actitud obstructiva que nos está impidiendo cambiar de empresa es materia que debemos poner en conocimiento de la CNMC”, declaraba Gonzalo Boye, el hasta ahora abogado de Carles Puigdemont en Twitter. En la red social muchos usuarios suelen mostrar sus quejas a las compañías telefónicas cuando tienen problemas, pero no es algo común ver reproches protagonizados por ciertos personajes públicos. En este caso, un letrado que está siendo procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales a favor de una organización criminal liderada por el narco Sito Miñanco, a quien también le llevaba la defensa jurídica.

El abogado sospecha que la compañía telefónica está realizando algún tipo de práctica irregular y, por eso, su respuesta ha sido tajante. Orange le ha ofrecido que le cuente los detalles de la incidencia por mensaje directo en la red social, pero Boye se ha opuesto de forma contundente: “Sabéis muy bien lo que estáis haciendo y lo quiero solucionado ya”. El letrado se ha negado a enviar el mensaje porque, explica, así la compañía “oculta” malas prácticas. La duda es qué malas prácticas son esas que han enfadado tanto al letrado.

Buenos días @orange_es no, nosotros ya no vamos a comentar nada por DM... sabéis muy bien lo que estáis haciendo y lo quiero solucionado ya. DM permite que ocultéis vuestras prácticas y no me sumaré a ello https://t.co/LW3xvhS1Kv