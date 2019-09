Abogados de los CDR ʻpasanʼ del castellano

La forma de prestar declaración de los miembros de los CDR detenidos y acusados de terrorismo en el marco de la ʻOperación Judasʼ fue criticada por sus abogados, que no entendieron por qué no podían estar presentes en las declaraciones de todos, no solo de sus clientes. Argumentaban que esta era “una práctica habitual” en Cataluña.

Los abogados formularon sus críticas en catalán ante los periodistas que se encontraban en la Audiencia Nacional. Eso provocó la queja de los informadores, porque, lógicamente, “no todos entendían catalán”. Sin embargo, sus protestas no sirvieron de nada. Los letrados siguieron hablando en catalán.