Ada Colau ya no sabe qué hacer para acoger inmigrantes

Pedro Sánchez lanzó un mensaje a Europa con la acogida a los refugiados del ‘Aquarius’. Reaccionó ante la desazón que había provocado a nivel mundial la situación de los más de 600 inmigrantes a bordo de la embarcación y abandonados a su suerte. Pero la actuación del presidente escondía entonces una derivada política en clave nacional. Dio instrucciones inmediatas para que España acogiera en el puerto de Valencia al buque, después de que Ada Colau hubiera ofrecido Barcelona para recibirlo. Consiguió que la alcaldesa no se apuntara el tanto con los refugiados. La historia se ha vuelto a repetir este lunes. El Open Arms denunciaba que, “a menos de 24 horas para llegar a costas españolas”, seguían buscando lugar donde desembarcar con 87 personas rescatadas el jueves. Ante este mensaje, Colau fue la primera en responder que “en Barcelona siempre seréis bienvenidos”. La oferta provocó una reacción inmediata de Moncloa. A las pocas horas, autorizó el desembarco en el puerto de Algeciras. Un movimiento que no ha pasado por alto entre altos cargos del Gobierno: “Es que esta chica ya no sabe qué hacer para acoger inmigrantes”, comentaban con sorna este martes.