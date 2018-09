La agenda de Elsa Artadi en Madrid que no se cuenta

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern catalán de Quim Torra han abierto una vía de diálogo sobre temas como inversiones, conflictos de competencias... para tratar de avanzar más allá del conflicto independentista. En esta nueva “operación diálogo” tiene un papel destacado Elsa Artadi, consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat. Artadi se ha reunido varias veces en Madrid con la ministra Meritxell Batet, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas y con la vicepresidenta, Carmen Calvo. Este último encuentro fue “reservado”, no se informó de él hasta que fue revelado por un medio catalán. Esa cita con Calvo no es una excepción. Artadi reconoce en privado que viaja a Madrid de forma bastante frecuente, “más de lo que se conoce”. En estos viajes desde Barcelona mantiene reuniones con ministros y otros miembros del Gobierno, y también aprovecha para tratar de “vender” el mensaje del Govern de Quim Torra a los medios de comunicación con sede en Madrid. En los huecos de su agenda concierta encuentros “off the record” con periodistas que trabajan en la capital, donde según Artadi los medios hacen un excesivo seguidismo de la estrategia del Estado frente al independentismo.