Ahora van a por las siluetas de los etarras

El martes, la Audiencia Nacional ordenó a la Ertzaintza que retiraran las fotografías de 248 etarras que habían sido colocadas como decoración en la caseta de una de las comparsas de Bilbao, la Txori-Barrote. Según el juez, la presencia de estas imágenes podía constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Los miembros de la comparsa no han vuelto a colocar fotografías, aunque se podría decir que en algún sentido sí lo han hecho, ya que ahora han colgado las siluetas de esas mismas imágenes. No se ven los rostros pero se intuyen las caras. Es más. Durante el inicio de la semana grande bilbaína, se ha celebrado un homenaje a la “libertad de expresión” en dicha caseta, acusando a la AN de censurar un mensaje de solidaridad. Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, su actitud supone una burla a la Justicia. Por eso, han pedido al magistrado que también prohíba la exhibición de esas siluetas, ya que en ellas se reconoce a los etarras. Al parecer, es difícil que lo consigan: en otras ocasiones la denuncia de estos hechos ha quedado en papel mojado: no se ha conseguido probar que los contornos representen realmente a esas personas.