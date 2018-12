El alcalde de IU que conmemora a los Tercios de Flandes y la Inmaculada Concepción

Los alcaldes de Podemos, o de las confluencias con IU y otras fuerzas de izquierdas, no suelen mostrarse muy favorables a las procesiones religiosas ni a los actos relacionados con el Ejército y los militares. Por eso, ha llamado la atención el caso de Zamora. En la ciudad castellanoleonesa gobierna Izquierda Unida gracias al apoyo del PSOE. Este gobierno de izquierdas y su alcalde, Francisco Guarido, no sólo no han puesto impedimentos, sino que impulsan y organizan esta semana una gran recreación de un suceso histórico en el que se mezcla la historia de España, la del Ejército y la religión. En la ribera del Duero se va a recrear el “milagro de Empel”. Los tercios españoles en Flandes vencieron una batalla contra los rebeldes holandeses los días 7 y 8 de diciembre de 1585. Lo hicieron de forma “milagrosa”, a juicio de los soldados, tras encontrar enterrada una tabla con la imagen de la Inmaculada Concepción. La unidad protagonista fue el Tercio de Zamora, lo que explica la especial vinculación de este hecho histórico con la ciudad, en la que ahora se conmemorará con una recreación de campamentos, soldados con uniformes y armas de época y choques militares a la usanza de los viejos Tercios de Flandes.