Alguien borró los lazos amarillos de los ordenadores de la Generalitat

Las manifestaciones independentistas anunciadas contra el Consejo de Ministros de Barcelona reunieron, el pasado 21 de diciembre, a representantes de todos los cuerpos policiales en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT). A este organismo del Departamento de Interior de la Generalitat acudieron representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y la imagen de miembros del los cuerpos estatales sentados allí no gustó a muchos independentistas. Además, funcionarios del Departamento de Interior han denunciado que, tras el 21-D, han desaparecido algunos símbolos políticos que tenían colocados en el CECAT sus trabajadores habituales. “Aquí había un lazo amarillo y, después del paso de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, casualmente y misteriosamente ha desaparecido.” Es la denuncia que ha difundido algún funcionario. Otros se quejan de que ya no está colocado en la pared el cartel que reclamaba la libertad de Joaquim Forn, ex consejero de Interior, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017. “¡Gracias por respetar la libertad de expresión!”, añaden irónicamente estos funcionarios.