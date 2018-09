Anna Gabriel deja de ser un ‘Ecce Homo’

La ex lider de la CUP Anna Gabriel continúa huida en Suiza, donde ha establecido su domicilio tras conseguir un permiso de residencia para cinco años. La ‘cupera’ ha dejado la política tras ejercer un papel fundamental en las semanas posteriores al 1-O, pero las bases independentistas no le han olvidado. En Girona acaban de dedicarle un mural pidiendo su libertad, en el que han dibujado también su rostro. Una creación que ha dado pie a comentarios, recordando otro mural, realizado hace unos meses en Tarragona, que fue denominado mediáticamente el ‘Ecce Homo’ de Anna Gabriel por su cómico aspecto. La figura trataba de emular la famosa pose del Ché Guevara con su boina negra. En esta ocasión no ha ocurrido así y Anna Gabriel ha dejado de ser el Ecce Homo del independentismo.