Así justifica el Gobierno que Calviño siguiera sentada con el ministro ruso en un comité del G-20

La ‘guerra fría’ de Occidente y Rusia incluye sanciones económicas y también gestos simbólicos. El pasado 20 de abril se celebró en Washington una reunión de ministros de Finanzas del G-20. Cuando iba a intervenir por videoconferencia el ministro ruso, Anton Siluanov, abandonaron la sala la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el comisario europeo de Economía y los ministros de Francia y Canadá, como gesto de rechazo por la invasión de Ucrania.

Nadia Calviño permaneció en su sitio y no se sumó al boicot, como tampoco lo hizo el ministro alemán. Un diputado del Congreso preguntó por qué la vicepresidenta primera no secundó esa protesta. El Gobierno no explica claramente el motivo de la decisión, pero destaca en una respuesta escrita que Calviño es la primera española que preside el Comité Monetario y Financiero Internacional, y por ello presidió las reuniones de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Fondo Monetario Internacional y participó en las reuniones del G-20 que se celebraron esa semana. La contestación del Gobierno no cita en ningún momento a Rusia.