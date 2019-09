Begoña Gómez se hace la foto con el IE

Begoña Gómez fue nombrada hace un año directora del África Center del Instituto de Empresa (IE). Meses después, algunos medios comenzaron a afirmar que la esposa de Pedro Sánchez no acudía a su puesto de trabajo en la sede. Pues bien. Al menos hay constancia gráfica de que Gómez realizó recientemente un viaje a Lagos (Nigeria) para asistir al evento ‘African Solutions, Global Challenge’. El IE ha publicado en su web una reseña sobre este viaje, acompañada de una fotografía en la que aparece la mujer del presidente en funciones en el centro de la imagen. Llama la atención que en el texto no se recojan palabras o gestiones de Begoña Gómez. De hecho, no se la menciona pese a ser la directora de la institución organizadora del acto.