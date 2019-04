La bronca por los lazos amarillos llega a un instituto de Valencia

La polémica por los lazos amarillos no se limita a Cataluña. También se producen en otras comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Este lunes se produjo un incidente en el Instituto de Educación Secundaria ‘Malilla’, de la ciudad de Valencia. Una profesora de Lengua Valenciana lucía en su mochila uno de estos lazos amarillos, y el padre de un alumno decidió denunciar la exhibición de este símbolo político. Llamó por teléfono al centro, indignado, para hablar con el director y con el jefe de estudios. No dio su nombre para evitar represalias pero denunció el hecho. Tuvo poco éxito. Como respuesta, uno de los responsables del instituto le dijo: “Si no se identifica quien está molesto con el lazo amarillo, no puedo atender la protesta”. Acto seguido, le colgó el teléfono. Otros padres del instituto confirman el temor a denunciar casos como el de este lazo “por posibles represalias contra los alumnos”.