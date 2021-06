Las cajeras de Carrefour ya están siendo vacunadas

La ministra de Sanidad no contempló en ningún momento la opción de priorizar a los trabajadores de supermercado en la estrategia de vacunación, pese a haber sido definidos durante la pandemia como grupo de profesiones esenciales. Es decir, que van a recibir la dosis cuando les toque por edad y no atendiendo a la labor que desempeñan. Una decisión que provocó muchas críticas porque las cajeras y los cajeros estuvieron trabajando durante el confinamiento más estricto en 2020 exponiéndose al virus diariamente para no dejar desabastecidos a los ciudadanos de productos de primera necesidad.

Sin embargo, no todas las cajeras tendrán que esperar “a que les toque”. Carrefour, que sí que considera “su actividad como sector esencial”, ya está vacunando a sus trabajadores con la monodosis Janssen. Este miércoles recibieron el pinchazo los empleados de la provincia de Málaga. Los trabajadores de Asturias se vacunaron en abril y los de Murcia, a finales de junio. Hoy, día 1 de julio, recibirán sus dosis los sevillanos. El plan de Carrefour es ir vacunando a sus empleados de manera progresiva y por provincias, siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma.