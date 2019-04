El candidato Bauzá se prepara en un cuartel

Ciudadanos ha anunciado su lista al Parlamento Europeo, en la que aparece en el quinto puesto el ex presidente de Baleares José Ramón Bauzá. El anuncio llega dos meses después de que Bauzá se diera de baja como militante del PP, ante la política lingüística que apoya la actual dirección autonómica del partido, no tan dura ante el catalanismo. Al conocerse la noticia, no ha habido reacción del ex dirigente popular. ¿El motivo? Se encuentra en el acuartelamiento Camposoto del Ejército de Tierra, en San Fernando (Cádiz). Allí va a pasar dos semanas recibiendo formación militar, y no puede hacer manifestaciones políticas. Cuando acabe y jure bandera en unos días, Bauzá será oficialmente reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. De esta forma, se quitará “una espinita”. Y es que, al acabar la carrera de Farmacia, estuvo unos años opositando a farmacéutico militar pero no llegó a ingresar. Ahora, el candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo está cumpliendo uno de los sueños de su vida: “ Servir a España desde la mejor institución que tenemos junto a la Corona: las Fuerzas Armadas”.