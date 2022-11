Carlos Herrera colapsa la página web de una bodega de la Ribera del Duero

Carlos Herrera y el equipo de ‘Herrera en COPE’ se desplazó el jueves a las bodegas Cepa 21, ubicadas en Castrillo de Duero (Valladolid). Con motivo de la emisión del programa matinal de COPE desde sus instalaciones, el presidente, José Moro, decidió lanzar un código con el que se obtendría un 10% de descuento en cada pedido del vino ‘Malabrigo’.

Y se produjo un aluvión de pedidos, que provocó la caída de la página web, algo que despertó las risas entre los contertulios, que, en tono de broma, comentaban entre ellos: “Lo que hacen para no aplicar el descuento”. El problema continuó durante varias horas, aunque Carlos Herrera salió al quite: “No preocuparse. Desde la bodega me dicen que el código también se podrá utilizar a lo largo de mañana”.