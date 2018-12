Cataluña gana a Escocia en el deporte de Harry Potter

Los defensores de que Cataluña tenga sus propias selecciones deportivas oficiales para competir a nivel internacional están de enhorabuena por otro avance en este campo. En este caso no ha sido en fútbol-sala, balonmano, hockey... deportes en los que las categorías inferiores de los combinados catalanes logran competir como si fuera un país independiente. El “hito” para las selecciones catalanas se ha registrado en quidditch. Desde hace años algunos aficionados a los libros de Harry Potter practican un juego en el que imitan el deporte que se practica en el mundo mágico creado por J.K. Rowling. Obviamente no vuelan en escobas, pero sí corren por un campo de césped con un remedo de escobas entre las piernas, tratan de marcar goles con una pelota haciendo de “quaffle” y tienen que capturar una escurridiza “snitch” dorada. Hace unos días el campo de rugby de Vic (Barcelona) acogió el primer partido internacional de quidditch que Cataluña celebra en casa. El contrincante fue Escocia, que se estrenaba como selección. Los jugadores catalanes ganaron un primer partido pero perdieron el segundo tras dar entrada a muchos suplentes. El encuentro tuvo hasta cierta solemnidad: antes de comenzar se extendieron sobre la hierba la senyera catalana y la bandera escocesa, y los participantes cantaron ‘Els Segadors’ y el himno ‘Flower of Scotland’.