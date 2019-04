Cayetana y Arrimadas ya han chocado

El miércoles se celebró el primer debate electoral de los comicios del 28 de abril. Tuvo lugar en Barcelona y fue organizado por el periódico La Vanguardia, que convocó a los cabezas de lista de los partidos por la ciudad condal: Inés Arrimadas (Ciudadanos), Meritxell Batet (PSC), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Jaume Asens (En Comú Podem), Gabriel Rufián (representante de Oriol Junqueras, de ERC) y Laura Borràs (representante de Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya). Hubo un momento especialmente tenso durante el debate: cuando Arrimadas criticó que Álvarez de Toledo se presente por Barcelona, cuando no es catalana ni ha vivido nunca en la ciudad condal. “¿También tú me estás echando?”, replicó, muy airada, la candidata ‘popular’. El suceso ha sido muy comentado en las redes sociales como el primer choque del duelo de damas entre Arrimadas y Álvarez de Toledo.