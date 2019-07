Cayetana se resiste a morderse la lengua

Pablo Casado confirmó el martes a Cayetana Álvarez de Toledo y a Javier Maroto como portavoces en el Congreso y del Senado. Aseguró de ambos que apostaban por la “moderación” y la “centralidad”. Sin embargo, apenas 24 horas después, su apuesta para la Cámara Baja parece desmentir esas intenciones. Álvarez de Toledo, a la que el presidente del PP también definió como “la portavoz que todos los partidos desearían tener”, afirmó ayer, en una entrevista en Antena 3: “No me fijo en los que me llaman o me dejen de llamar”, después de que le preguntaran si ya había recibido la felicitación de los críticos, Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Alonso. Y añadió que le daba igual. Después, en el Congreso, definió a los socialistas de Navarra como “socios de los filoetarras”. La nueva portavoz del PP no quiere morderse la lengua.