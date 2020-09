Consuelo Madrigal está dolida

El número dos de Dolores Delgado criticó este lunes duramente a dos compañeros de carrera: Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. De este último no se atrevió a decir el nombre, pero sí citó expresamente a Madrigal, de quien aseguró que estaba “contaminada ideológicamente”.

Unas palabras que han sorprendido mucho en el seno del Ministerio Público y más por la relación entre ambos fiscales que, en principio, parecía buena. Hay que recordar que Navajas fue el número dos de Madrigal cuando ella ocupó la plaza más alta en la Fiscalía General del Estado entre 2015 y 2016.

Quienes rodean a la fiscal que formó parte del juicio del ‘procés’ reconocen que está bastante afectada por lo sucedido. Ella no ha querido responder al teniente fiscal del Tribunal Supremo en sus críticas, pero sí admite estar dolida con sus palabras. Fuentes próximas a Madrigal explican que no quiere avivar el incendio. Es una persona muy discreta.

Navajas explicó que no convocó la Junta de Fiscales de Sala -para decidir sobre si archivar o no las causas contra la gestión del Covid-19 del Gobierno- porque habría tenido que “excluir a algunos compañeros, magníficos juristas, pero esclavos de su ideología”. Además hizo alusión a un artículo que Madrigal publicó en el periódico El Mundo en el que criticaba la actuación del Ejecutivo con el Estado de alarma. “Yo con esta tropa no puedo ir a la guerra”, aseguró Navajas en Onda Cero.