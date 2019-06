Cospedal reaparece de pronto

María Dolores de Cospedal dejó todos sus cargos políticos en noviembre de 2018, nada más publicarse sus conversaciones con el comisario Villarejo sobre los casos de corrupción del PP. Desde entonces, la ex ministra de Defensa y ex número dos del Partido Popular ha estado prácticamente desaparecida. No ha frecuentado actos políticos ni institucionales. El jueves volvió a ser el foco de atención al acudir a la Audiencia Nacional a declarar en el juicio de los discos duros de Luis Bárcenas, pero antes, el miércoles, reapareció en un acto en el que, por cierto, volvió a verse con su jefe durante tantos años, Mariano Rajoy. Fue en la reunión del Patronato del Real Instituto Elcano, que presidió el rey Felipe y a la que asistieron los ex presidentes del Gobierno. Cospedal acudió como ex ministra de Defensa al Palacio de la Quinta, en El Pardo, y posó en la foto de familia entre la treintena de miembros del patronato. Igual que al ir a declarar a la Audiencia Nacional, llevaba una bota ortopédica en un pie y se apoyaba en una muleta. Pese a ello, Cospedal no tuvo problemas para subir y bajar escaleras, ni para subirse a un pequeño podio donde hacerse la foto de familia.