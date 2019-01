Cristina Cifuentes: “Hay políticos que somos honrados”

El ‘caso Máster’ y la difusión del vídeo de las cremas llevó a Cristina Cifuentes, no sólo a renunciar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino que a dejar por completo la política para pasar a trabajar en el sector privado. Se alejó de los focos, pero eso no impide que Cifuentes siga la actualidad. Una noticia le indignó hace unos días: Carmen Montón, ministra durante los primeros 90 días del Gobierno de Pedro Sánchez hasta su dimisión, cobrará durante años un sueldo mensual de 4.500 euros como ex ministra. La ex presidenta de Madrid reaccionó, porque algunos ciudadanos le dicen a veces que “todos los políticos son iguales”, algo que le ‘subleva’. “No todos los políticos somos iguales”, aseguró Cifuentes en un vídeo para sus seguidores de Instagram. Remarcó que ella cobra “cero euros”, pese a haber sido delegada del Gobierno tres años y presidenta de la Comunidad de Madrid otros tres. Y tampoco tiene beneficios como coche oficial, chófer, secretaria... “Os quiero decir que hay políticos honrados, políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos del cargo”, proclamó Cristina Cifuentes.