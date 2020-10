Críticas en el PSOE: “Que alguien le diga a Irene Montero que ella es ministra”

Es la reacción que compartían este martes varios miembros del PSOE tras escuchar a la titular de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero fue preguntada sobre una encuesta que apunta a que los españoles cuestionan el papel y las funciones del rey. En su respuesta, la ministra reclamó al Gobierno que sea más “sensible” al debate social que, en su opinión, existe en estos momentos sobre la monarquía. Una reclamación que no ha dejado indiferentes a algunos dirigentes socialistas. “¿Pero a qué Gobierno se lo pide, al que ella misma pertenece, no? Parece que aún no sabe que ella es también ministra. Que alguien se lo diga”, comentaban con sorna este martes en el PSOE.

Ese desconcierto por la respuesta de Irene Montero se ha dejado entrever en la propia comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa, donde también participaba la ministra portavoz, María Jesús Montero. Señaló que la posición del Gobierno, “más allá de las declaraciones de las formaciones que la componen”, es que “apoya la Constitución de la A a la Z y por tanto a la monarquía parlamentaria”, como ha reiterado “en diferentes ocasiones” el presidente del Gobierno.

La discrepancia en este tema es absoluta desde hace tiempo, pero hasta ahora Podemos ha manifestado sus críticas al rey y su defensa del modelo republicano cada vez que se le ha presentado la oportunidad mientras que la parte socialista del Gobierno se limitaba a apuntar que era una opinión de partido, que no afectaba al Ejecutivo. En el PSOE lamentan, sin embargo, que este martes se haya dado un paso más con la recomendación de Irene Montero de que el Gobierno cambie su enfoque en este asunto. Se ha ofrecido, entienden, la imagen de un gabinete fracturado en su posición sobre el jefe del Estado.