Cuando Sánchez se reía del fracaso de Luis de Guindos en el Eurogrupo

No será una española quien presida el Eurogrupo. El ministro irlandés de Economía Paschal Donohoe ganó este jueves la votación para suceder al portugués Mario Centeno. Nadia Calviño quedó en segundo lugar; de nada sirvió que tuviera el voto de los grandes como Alemania, Francia e Italia. El empeño personal de Pedro Sánchez no logró lo que tampoco consiguió Mariano Rajoy con Luis de Guindos en 2015.

Calviño contaba con el respaldo del PP, Cs e incluso Vox, y ciertas reticencias de Podemos. Ese apoyo nacional contrasta con un tuit del PSOE que este jueves ‘resucitó’. Dos días después de que De Guindos perdiera frente al holandés Jeroen Dijssembloem, dejó escrito: “¿Cómo iban a votar a De Guindos para presidir el Eurogrupo si fue quién provocó el rescate bancario español?”.

¿Cómo iban a votar a De Guindos para presidir el Eurogrupo si fue quién provocó el rescate bancario español? @sanchezcastejon #RajoyAlone July 15, 2015

No fue un mensaje ‘original’ los gestores del Twitter del PSOE: fue una pregunta que Pedro Sánchez lanzó a Rajoy en el Congreso para reprocharle esa derrota. Sánchez cargó duramente: “Sé que les duele pero es la verdad”, respondió a la pregunta anterior, y añadió: “Le voy a decir más, señor Rajoy, —quien no se consuela es porque no quiere—, tenemos la misma presencia institucional, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que un país como Chipre, pero no se preocupen porque tenemos muchos jefes de gabinete españoles”. El diario de sesiones añade ahí la acotación “(Risas)”, se entiende que de la bancada socialista.