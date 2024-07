DAZN pretende pescar entre los despedidos de Manolo Lama.

Hace un par de semanas, Confidencial Digital adelantó que Mediapro había renunciado a cerrar ya Gol TV ya que tendría, sino que indemnizar a Unidad Editorial, la dueña de la frecuencia del canal.

Un par de días después. el diario Relevo informó de que la compañía cerraba ‘El Golazo de Gol’ con un ERE a 33 trabajadores. Con él, también van a dejar de contar con Manolo Lama, ya que no tenía contrato de cadena y acaba la relación laboral.

Fuentes cercanas a Manolo Lama reconocen que más allá de la Cadena COPE él mismo no sabe cual va a ser su próximo destino. No obstante, para miembros de su equipo, DAZN no ha descartado contar con ellos en el futuro. Fuentes de la plataforma señalan que “habría que ver cada caso” según las necesidades del equipo.