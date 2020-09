El Departamento de Defensa de Estados Unidos alucina con el perro de la UME

El canal de la OTAN en YouTube publicó recientemente un vídeo que tiene como protagonistas a un perro rescatador de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a su guía. El vídeo se grabó en la provincia de León y muestra la capacidad de este animal adiestrado para encontrar a personas vivas atrapadas en aludes de nieve.

La habilidad de ‘Mufly’ (así se llama el perro) ha llamado la atención hasta del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su cuenta oficial replicó hace unos días el vídeo del perro de la UME, del que comentó: “este soldado tiene cuatro patas y su nariz es útil en caso de desastres naturales y provocados por el hombre”. El vídeo tuvo éxito entre los seguidores del Departamento de Defensa del gobierno de Donald Trump: provocó más reacciones positivas que la mayoría de publicaciones del perfil.

This soldier has four legs and his nose comes in handy in times of natural and manmade disasters. Mufly is part of Spain’s military emergencies unit. He specializes in searching after avalanches and landslides. #WeAreNATO pic.twitter.com/lS61fgej3Z